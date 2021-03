Covid Hospital Barbieri: “E’ un momento delicato, a Parma atteso il picco tra una settimana”

“Sono 255 i pazienti ricoverati al Covid Hospital Barbieri, di questi 217 positivi e 38 negativi di età compresa tra i 25 e i 96 anni, ma un terzo ha età inferiore ai 65 anni. Sono malati impegnativi con polmoniti interstiziali seguiti costantemente da équipe da internisti, anestesisti del 2° servizio di Anestesia e Rianimazione del Maggiore e psicologi che stabiliscono terapie e fabbisogno di ossigeno”. Questo il punto sui ricoverati al Padiglione Barbieri, nel consueto aggiornamento del lunedì con la responsabile Tiziana Meschi.

“E’ un momento delicato – ribadisce la professoressa Meschi – il picco è atteso tra una settimana, 10 giorni. Quindi serve la collaborazione di tutti per evitare assembramenti inutili e mantenere la mascherine sempre, anche in famiglia perché lo ricordo ancora, i contagi sono tra famigliari e tra amici. Abbiamo bisogno di un aiuto consapevole ed efficace affinché gli ospedali non vengano messi ulteriormente sotto pressione e possano gestire i pazienti Covid ma anche i pazienti non Covid che hanno altrettanto bisogno di assistenza”.