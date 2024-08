Cral Tep e Officina Bolzoni per la Pediatria d’urgenza dell’Ospedale dei bambini

Cral Tep, insieme a Officina Bolzoni, rinnova l’attenzione nei confronti dei piccoli pazienti dell’Ospedale dei bambini “Pietro Barilla con una donazione alla Pediatria generale e d’urgenza che ha permesso di acquisire due poltrone reclinabili per garantire un miglior comfort ai genitori che assistono i figli in osservazione al pronto soccorso pediatrico.

“La donazione è frutto del contributo di tutti i soci del Cral Tep che hanno partecipato alla festa ai Laghi Minnie e alla vicinanza dell’Officina Bolzoni – ha affermato il presidente di Cral Tep Cristian Locorriere – Il nostro intento è quello di portare un segno di solidarietà e di gratitudine innanzitutto alle realtà del nostro territorio e l’Ospedale dei bambini è sempre nei nostri pensieri. Un piccolo gesto che tuttavia cerchiamo di ripetere appena possibile, grazie alla generosità dei nostri soci perché crediamo che tante gocce facciano il mare”.

Con il presidente Locorriere i consiglieri Cinzia Begarani e Paolo Conti che, insieme al titolare di Officina Bolzoni Maurizio Bolzoni, hanno consegnato la gradita donazione alla coordinatrice infermieristica della Pediatria d’urgenza Giuseppina Nicosia alla presenza del personale e del direttore della struttura Icilio Dodi.

“Queste poltrone sono particolarmente preziose per la Pediatria d’urgenza – ha spiegato Giuseppina Nicosia – in quanto ci consentono di offrire ai genitori che devono assistere un figlio una seduta confortevole dove possono passare anche la notte. Migliorare l’accoglienza per le famiglie, migliora il lavoro di assistenza sia per il personale ma soprattutto per i pazienti che vengono presi in carico in un clima più tranquillo e collaborativo”.

A tutti i soci di Cral Tep e Officina Bolzoni che hanno reso possibile questa donazione i ringraziamenti sentiti della coordinatrice e del direttore del reparto di Pediatria generale e d’urgenza.