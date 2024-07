Regionali ER, Ugolini: “Parma con me tornerà centrale”. Visita all’Upi, Alma e Salso

“Parma non ha ricevuto l’attenzione che necessita dalla Regione” esordisce così la candidata civica appoggiata dal centrodestra Elena Ugolini, che quest’oggi ha visitato Parma e incontrato importanti eccellenze del territorio parmense.

“Quello che ho sentito, oggi a Parma, è una richiesta di maggiore attenzione, che faccio assolutamente mia. Abbiamo parlato di infrastrutture, di sviluppo industriale, delle interconnessioni di cui necessita Parma e il suo territorio limitrofo. Abbiamo avuto un incontro molto prolifico con l’Unione Parmense degli Industriali, nel corso del quale ci siamo confrontati sui principali problemi causati dal dirigismo di questa regione che vuole controllare ogni aspetto della vita dei cittadini. Con me sarà una regione al servizio delle persone, che non imporrà ma che aprirà alle migliori energie e alle idee più innovative, al fine di cercare e di ricreare un senso di comunità”.

Tra le visite di oggi della candidata anche quella a Salsomaggiore con il sindaco Luca Musile Tanzi, con cui hanno discusso delle necessità e delle problematiche di Salsomaggiore, e quella all’ALMA, all’interno del Parco della Reggia di Colorno, luogo scelto da Ugolini in quanto esempio di successo di Made in Italy e luogo di formazione per i più giovani nell’ambito del food italiano.