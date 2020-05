Da lunedì ripartono i servizi di mobilità condivisa, la sosta a pagamento e i varchi ZTL

Infomobility informa che a partire da lunedì 18 Maggio verranno riattivate le zone a traffico limitato e la sosta sulle righe blu tornerà ad essere a pagamento. Saranno riaccesi i varchi elettronici che controllano l’accesso alle ZTL ossia il varco di Viale Toscanini, Viale Mariotti, Piazzale Salvo d’Acquisto e Strada XXII Luglio e i varchi elettronici che controllano l’isola Ambientale Tommasini-Sauro.

L’Amministrazione Comunale ha disposto che gli abbonamenti mensili per la sosta sulle righe blu utilizzati il mese di Marzo 2020 saranno ritenuti validi per tutto il mese di Maggio in corso. I trimestrali scaduti a Marzo non saranno invece ritenuti validi.

Sempre a partire dal prossimo lunedì 18 riaprirà lo sportello di Viale Mentana 29 solo per la vendita dei titoli di sosta. Gli accessi saranno contingentati e sarà ammesso solo agli utenti dotati di mascherina, rigorosamente senza valvola di espirazione. Per evitare code e assembramenti pertanto si segnala la possibilità di acquistare i titoli di sosta – ad eccezione degli abbonamenti per artigiani, giornalisti, agenti di commercio, manutentori e commercianti, corrieri, assistenza domiciliare – in una delle oltre 100 rivendite autorizzate (edicole e tabaccherie), il cui elenco completo si trova sul sito web di Infomobility.

Lo sportello mobilità presso il DUC rimane chiuso al pubblico e gli utenti verranno ricevuti solo su appuntamento e per pratiche indifferibili, quali ad esempio l’emissione di permessi disabili, cambio targa, nuove richieste di permessi. L’appuntamento viene fissato telefonando al numero verde 800.238.630, dopo di che l’utente riceverà un’e-mail che dovrà essere mostrata all’ingresso per poter accedere allo sportello. Anche in questo caso l’accesso ai nostri sportelli sarà consentito solo se dotati di mascherina senza valvola di espirazione. Per le altre pratiche per cui non è indispensabile recarsi allo sportello è possibile mandare un’e-mail a permessi@infomobility.pr.it oppure a varchiztl@infomobility.pr.it.

Ricordiamo che la validità dei permessi di transito e sosta in scadenza (permessi AAA, permessi disabili, permessi provvisori) é prorogata fino al 15 Giugno 2020. Inoltre è stato esteso a tutto il personale medico per l’anno 2020 il permesso di transito e sosta AB/M con sospensione delle limitazioni orarie.

Sempre da Lunedì 18 Maggio ripartirà anche la mobilità condivisa: le biciclette del Parma Bike Sharing sono state sanificate e sono nuovamente a disposizione degli utenti a cui è richiesto, per una maggiore sicurezza personale e altrui, l’uso dei guanti monouso durante l’utilizzo. L’acquisto degli abbonamenti potrà essere effettuato solo online. Ripartirà anche il servizio Parma Car Sharing le cui auto sono state sanificate.

In Cicletteria,a fianco della stazione ferroviaria, verrà riaperto il servizio di deposito bici e scooter con i seguenti orari: dal Lunedì al Venerdì ore 6 – 21; Sabato, Domenica e Festivi ore 8.30 – 12.30 e 15 – 19. Le strutture sono state adeguate per accogliere tutti in sicurezza secondo i protocolli ministeriali.