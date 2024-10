Dal Conto Corrente al Bitcoin: appuntamento di educazione finanziaria all’Informagiovani

Il servizio Informagiovani del Comune di Parma, gestito dal gruppo cooperativo Colser-AuroraDomus, è lieto di annunciare il primo evento dello sportello educativo finanziario, nuovo servizio gratuito dedicato a fornire informazioni su tematiche finanziarie ai giovani e alle giovani della città, gestito da Ricrediti aps.

L’evento, intitolato “Dal Conto Corrente al Bitcoin”, si terrà mercoledì 30 ottobre 2024, dalle 17.30 alle 19 all’Informagiovani Parma, strada Macedonio Melloni 1.

L’incontro gratuito è progettato per chiunque desideri comprendere meglio il mondo degli investimenti in criptovalute. Attraverso diversi strumenti di educazione finanziaria, gli esperti di Ricrediti forniranno informazioni preziose sugli investimenti finanziari, analizzando i rischi, le opportunità e le sfide quotidiane affrontate dagli investitori.

I temi trattati: la verità su Bitcoin e criptovalute, perché l’affermazione “Le criptovalute sono solo una bolla” potrebbe essere un mito da sfatare; le migliori piattaforme: dove e come acquistare, gestire i propri asset; strategie di investimento: idee per diversificare e ridurre i rischi, anche per i esperto. Ci sarò spazio per le domande del pubblico.

Per informazioni: info@informagiovani.parma.it; tel. 0521 218749