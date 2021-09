Dall’11 al 19 settembre, Salone del Camper 2021 alle Fiere di Parma: tutte le novità

Apre sabato 11 settembre 2021 la dodicesima edizione del Salone del Camper di Fiere di Parma. Organizzato con APC, Associazione Produttori Caravan e Camper, con i suoi 150 mila metri quadrati il Salone del Camper si conferma uno dei principali eventi internazionali di settore.

Novità di prodotto

I più importanti marchi nazionali e internazionali hanno scelto il Salone del Camper di Parma per presentare tutta la loro gamma, ma soprattutto le novità. Prima mondiale per la versione con il letto a penisola iSmove 7.3 F di Niesmann+Bischoff. Questa planimetria è più lunga di 30 cm rispetto alla versione con letto singolo e il generoso letto misura una lunghezza di ben 2 metri ed è senza i soliti fastidiosi “tagli” nella zona dei piedi, accortezza che sarà particolarmente apprezzata da numerosi camperisti. Debutto in Italia per Life Style Camper Group Limited con i suoi strabilianti camper. Leggeri, ecologici ed economici, realizzati con legno francese, chassis tedesco, elettronica e verniciatura esterna americana, saranno disponibili in Italia in due modelli: X-Line aggressivo e moderno, e un delizioso retro-stile Steel Drop.

Novità anche dal mondo Laika, che presenta i nuovi Ecovip Campervan. L’Ecovip Campervan 600, con 599 cm di lunghezza e letto posteriore matrimoniale trasversale, è dotato del nuovo VarioBad, con la parete del lavabo che ruota a liberare una vera e propria doccia separata.

Lo standard del lusso nel segmento caravan viene stabilito da Fendt, la cui area sviluppo ha ricevuto il prestigioso European Innovation Award. Modelli di classe e all’avanguardia con chicche speciali, che attireranno l’attenzione di chi ama la vacanza in caravan senza rinunciare al lusso, come il riscaldamento a pavimento o il forno con grill. Sempre nel mondo caravan una novità particolare si trova nel catalogo Hobby, con Beachy, un nuovo brand ispirato alla vita da spiaggia. Il design richiama la prima caravan Hobby fatta in casa da Harald Striewski: compatta, tondeggiante e dotata di una grande porta posteriore panoramica. Gli interni presentano un design dinamico con cassetti in tessuto e mensole dotate di cinghie elastiche sostituiscono i classici pensili. L’area living si distingue per i cuscini color sabbia in lino naturale e le pareti anticondensa rivestite in tessuto.

Il viaggio alla scoperta delle novità del Salone continua con le dotazioni full optional dei nuovi modelli Adria, Sonic motorhome, su meccanica Fiat Ducato 140 cv, dal design esclusivo e Alpina, particolarmente adatto alle famiglie, con possibilità da 4 a 9 posti letto.

Un innovativo veicolo allestito camper per fuoristrada attirerà l’attenzione passando allo stand di Nuova Allcar, che propone anche una caravan importata, di produzione polacca, con un allestimento accattivante. Chi preferisce i mezzi compatti e veloci deve fermarsi da Westfalia e salire sul nuovo modello Kelsey: costruito su un telaio Ford Transit con 2 porte scorrevoli, completo di bagno, cucina a due fuochi e frigorifero è in grado di ospitare 4 persone. Il fronte Van si arricchisce anche delle proposte Giottiline a marchio Giottivan, con il debutto del Van 60B, con letto a castello posteriore: tutto quello che serve entro la misura di 5,99 metri per un mezzo estremamente pratico e maneggevole.

Salone del Camper di Parma dall’11 al 19 settembre 2021

Sono oltre 200 gli espositori diretti, provenienti da 15 paesi, che hanno dato la loro adesione alla dodicesima edizione del Salone del Camper. “Un risultato che conferma l’importanza dell’appuntamento di Fiere di Parma a livello internazionale – sottolinea Antonio Cellie, AD di Fiere di Parma -. Tutti i maggiori brand sono presenti con le ultime novità del settore: più di 600 modelli per soddisfare le attese degli appassionati, che ogni anno, dal 2010, si danno appuntamento al Salone del Camper. L’esposizione si rivolge a coloro che hanno fatto del camper una filosofia di vita, ma guarda con attenzione anche a una nuova frontiera di viaggiatori, che cercano sempre di più il contatto con la natura e vogliono muoversi in libertà. Il futuro del turismo è sempre più outdoor: agli itinerari tradizionali si uniscono le passioni, ecco allora il binomio camper e bike e la ricerca di un nuovo modo di vivere il tempo libero. Il Salone del Camper di Fiere di Parma si fa trovare pronto, con un’esposizione completa e iniziative sempre in linea con le nuove tendenze”.

L’alta adesione dimostrata dalle maggiori case produttrici è indice che il settore è in espansione. La passione crescente per i viaggi in camper si riflette nei dati, in crescita costante del comparto. “L’andamento delle immatricolazioni nel primo semestre 2021 in Italia – sottolinea Simone Niccolai, Presidente APC – è stato estremamente positivo: + 38,36% sullo stesso periodo dell’anno precedente, con oltre 4.800 nuove immatricolazioni. La produzione italiana di camper ha sorpassato tutti i precedenti record produttivi e si conferma terzo produttore di camper in Europa, dopo Germania e Francia: nel primo semestre dell’anno, l’aumento della produzione di camper in Italia è stato del 75,16% rispetto al primo semestre 2020. A spingere il comparto, oltre alla domanda del mercato interno, è come da tradizione, anche e soprattutto l’export. In Europa, infatti, nei primi quattro mesi dell’anno, l’aumento medio delle immatricolazioni di camper e caravan è stato addirittura del 45,7%, con la Germania largamente in testa per numero di nuove immatricolazioni”.

Tra gli espositori

Gli appassionati potranno trovare la loro soluzione ideale tra gli oltre 600 modelli presenti nei 150mila metri quadri di superficie espositiva del Salone del Camper. Sono infatti presenti alla dodicesima edizione tutte le maggiori case produttrici internazionali: Adria, Airstream, Allcar, Arca, Autostar, Benimar, Blue Camp, Buerstner, Campertre, Carado, Carthago, Challenger, Chausson, Dethleffs, Elnagh, Etrusco, Eura Mobil, Fendt, Font Vendome, Ford, Frankia, Giottiline, Hymer, Hobby, Knaus Tabbert, Laika, Life Style Camper Group Limited, Malibu, McLouis, Mercedes, Mobilvetta, Morelo Reisemobile, My Home Autocaravans, Niesmann+Bischoff, Panama, Poessl Freizeit und Sport, Rapido, Rimor, Robeta, Roller Team, Sunlight, Top Group, Tourne Mobil, Trigano, Vantourer, Westfalia Mobil. Tra le aziende produttrici di accessori e componentistica hanno confermato tra gli altri la loro partecipazione: Autohome, Brunner, Euro Accessoires, Dimatec, Dometic, Fiamma, Indel B, Mobil Tech, Sunroad, Vitrifrigo, Thetford, Teleco, Top Group, Truma, Vecamplast.

Acquista il tuo biglietto on line: è veloce e sicuro

Basta un click per garantirsi l’accesso al Salone del Camper di Parma in modo veloce e sicuro. Fiere di Parma raccomanda l’acquisto del biglietto di ingresso online dal sito del Salone del Camper (https://www.salonedelcamper.it) per evitare eventuali affollamenti alle casse. I possessori del biglietto on line avranno una corsia preferenziale, che consentirà loro di accedere al Salone in modo rapido.

L’ingresso al quartiere fieristico, come da decreto n. 105 del 23 luglio 2021, è consentito esclusivamente dimostrando il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: certificazione verde COVID-19/EU digital COVID certificate o titolo analogo internazionale da esibire dal proprio smartphone o in formato cartaceo in lingua italiana o inglese; risultato negativo al test molecolare-antigenico in lingua italiana o inglese (effettuato nelle 48 ore precedenti alla data di ingresso in fiera); certificato di completa guarigione dopo il contagio in lingua italiana o inglese (valido 180 giorni dalla data di termine della malattia riportato sul certificato).

Fiere di Parma verificherà la documentazione agli accessi tramite il proprio personale che potrà richiedere anche l’esibizione di un documento di identità. All’ingresso, in un solo passaggio, al visitatore verrà misurata la temperatura, controllato il corretto posizionamento della mascherina predisposta la disinfezione delle mani.

Durante tutta la permanenza in fiera, espositori e visitatori dovranno indossare la mascherina e disinfettare con frequenza le mani, oltre che tenere un adeguato distanziamento (1 mt) dai non familiari. È inoltre prevista la presenza di personale appositamente formato (Security Man) per verificare l’adeguato distanziamento.

Naturalmente è possibile visitare i mezzi esposti semplicemente utilizzando la mascherina e gel igienizzante per le mani, mantenendo 1 mt di distanza durante l’eventuale attesa (non valida per i nuclei familiari).

In tutti i padiglioni, aree comuni, aree relax, servizi igienici, corridoi, reception, sono posizionate colonnine con gel igienizzante a libero servizio; al termine di ogni giornata tutte le aree saranno sottoposte a sanificazione profonda.

RAI Isoradio in diretta dal Salone del Camper

Isoradio, da sempre compagno degli italiani in viaggio, sarà presente al Salone del Camper di Parma. Una finestra quotidiana sul Salone con dirette giornaliere e interviste ai protagonisti della manifestazione.

Il canale radio della Rai dedicato alla mobilità ha una rubrica radiofonica settimanale dedicata al mondo del camper, “Camperisti: tana libera tutti!”, che attraverso interviste a camperisti e addetti ai lavori del turismo itinerante fornisce informazioni e testimonianze di prima mano al grande pubblico dei radioascoltatori. Domenica 12 settembre 20, alle ore 15, nell’area Viaggi Incontri e Racconti, al padiglione 2, APC, Associazione Produttori Caravan e Camper, premierà i giornalisti di Rai Isoradio, Elena Carbonari e Marco Rho, per la rubrica radio “Camperisti: tana libera tutti”

Novità 2021: nuova area operatori turistici

Voglia di libertà e di vita all’aria aperta. Le vacanze in camper sono state nella top list delle scelte degli italiani per l’estate 2021. Il turismo en plein air riscuote sempre maggiore successo e il Salone del Camper, sempre attento alle esigenze del settore, dedica una nuova sezione per aiutare i territori ad adeguarsi alle richieste sempre più numerose di servizi dedicati ai camperisti e al turismo all’aria aperta.

Novità 2021: al padiglione 2 gli operatori turistici e gli operatori del settore potranno trovare attrezzature, prodotti e servizi per villaggi, campeggi e aree di sosta.

Tutti gli appuntamenti del Salone del Camper di Parma 2021

Sono tante le novità che il Salone del Camper propone per la dodicesima edizione. Nuovi format come Cucinare in Camper, 9 Show cooking, con più appuntamenti in ogni giornata, per imparare a cucinare in camper piatti semplici e originali, con i consigli degli chef dell’Unione Ristoranti del Buon Ricordo. Oppure Camper Facile: A scuola di camper, 9 video tutorial emozionali e didattici per spiegare la semplicità di utilizzo di camper e caravan ai neofiti. I video saranno presentati a proiezione continua tutti i giorni in Sala Agorà e nel padiglione 2 nello spazio viaggi incontri e racconti.

Uno stage fotografico aspetta gli appassionati il 16 e 17 settembre 2021, con un approfondimento teorico e un’uscita pratica alla scoperta dei borghi e castelli parmensi. Il padiglione 2 ospita invece, nei fine settimana, Viaggi, incontri e racconti, con presentazione di libri di instancabili viaggiatori.

Tutti i giorni sarà attivo un servizio speciale dedicato alla custodia dei bambini: Kinderheim, la Tenda del bosco, non un semplice intrattenimento, ma un momento per educare i bambini alla vita nella natura.

L’esterno del Salone ospita tutti i giorni, un’area dedicata a uno degli sport più amati dai camperisti: Outdoor & Bike con percorsi Pumptrack e Mtb.

Tutti i giorni, nell’area Vacanze su strada del padiglione 3, Corso di guida sicura dei monopattini elettrici tenuto dai Vigili urbani di Parma con possibilità di test drive. Sempre nella stessa area percorsi dove i bambini potranno imparare a muoversi in sicurezza in bicicletta e per gli adulti la possibilità di indossare occhiali che simulano la guida in stato di ebrezza per prendere consapevolezza dei rischi connessi al consumo di bevande alcoliche prima di mettersi in auto.

Anche gli amici a 4 zampe, sempre presenti nelle vacanze in camper, sono i benvenuti al Salone. Nei fine settimana è attiva un’area dedicata con attività ludiche e consigli per viaggiare in camper con i propri animali. E se dopo tanto visitare si ha bisogno di una pausa, all’interno di ogni padiglione si trovano i Giardini del Salone, oasi verdi dove potersi rilassare nella natura.

Il Salone del Camper di Parma è la più importante fiera dedicata al caravanning e al turismo en plein air in Italia. Vi partecipano ogni anno i principali produttori europei di veicoli ricreazionali, i più famosi marchi della componentistica e dell’accessoristica e attrezzature per il campeggio. Appuntamento imperdibile per gli appassionati delle vacanze outdoor e del camper live-style è il secondo per importanza a livello europeo, con oltre 130.000 visitatori e un numero sempre crescente di mq espositivi e aziende presenti.

Il Salone del Camper si compone di 4 aree tematiche: Caravan e Camper, con una ricca esposizione di veicoli ricreazionali, con tutti i più importanti brand del settore; Accessori, dedicata ad accessori per il campeggio; Shopping, in cui trovare prodotti per i piccoli spazi, adatti a ogni esigenza; Percorsi e mete, dove conoscere luoghi e destinazioni ideali per il turismo in libertà, con una ricca proposta di guide e prodotti editoriali in grado di indirizzare e consigliare esperti e neofiti di questo life-style.

Fiere di Parma è un quartiere fieristico di quattrocentomila metri quadrati, al centro dei poli della grande attività produttiva del Nord e del Centro Italia. Una realtà che all’interno del panorama fieristico italiano si propone come partner per le aziende che intendano vedere realizzate le proprie aspirazioni coniugando tradizione ed innovazione. 80 anni di storia e un investimento di 100 milioni di euro tra il 2009 e il 2016 per riqualificare il quartiere e i servizi ricettivi: 135.000 mq, con padiglioni modernissimi e funzionali, più di 9000 posti auto a disposizione, oltre 50.000 mq di pannelli fotovoltaici sul tetto dei padiglioni espostivi, che fanno di Fiere di Parma uno dei quartieri più green a livello nazionale ed europeo.

Info: Salone del Camper di Parma, Fiere di Parma, Viale delle Esposizioni 393 A, Parma tel. 0521 9961, www.salonedelcamper.it