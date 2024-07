Daspo per due tifosi del Brescia: lasciarono un fumogeno acceso sugli spalti del Tardini

Lo scorso 08 marzo, presso lo stadio “Ennio Tardini”, si è disputato l’incontro di calcio Parma – Brescia, valevole quale gara di campionato italiano di calcio di serie “B”.

La gara si è svolta regolarmente, senza nessun disordine né alcuna problematica per l’ordine pubblico nelle fasi di afflusso e deflusso delle tifoserie, anche grazie al dispositivo di sicurezza predisposto dalla Questura.

Tuttavia, in occasione della partita, due tifosi della compagine bresciana si rendevano responsabili dell’accensione e del successivo abbandono di un fumogeno sulle gradinate della curva.

Ciò posto, al termine degli accertamenti effettuati dalla Digos e dell’attività istruttoria della locale Divisione Anticrimine, il Questore di Parma ha emesso nei confronti di entrambi un provvedimento di Daspo della durata di 3 anni.

Per i due tifosi è scattato il divieto di accedere a tutti gli impianti sportivi del Territorio Nazionale e degli altri Stati Membri dell’Unione Europea ove si disputeranno manifestazioni calcistiche, ivi comprese amichevoli ampiamente pubblicizzate, dei campionati di serie A, B, Lega Pro, serie D, Eccellenza, Promozione, prima, seconda e terza categoria, Juniores, allievi e giovanissimi a carattere Nazionale, Regionale e Provinciale, dei tornei Internazionali e Nazionali, dei campionati amatoriali, di Champions League, Europa League, Coppa intercontinentale, Coppa Italia e Supercoppa Italiana, nonché ai luoghi ove si disputano gli incontri della Nazionale Italiana di calcio, sia sul Territorio Nazionale sia in quello degli Stati membri dell’Unione Europea, del Campionato Primavera, della Coppa Italia Primavera, della Supercoppa Primavera ed, inoltre, a tutte le manifestazioni a carattere sportivo in generale, che si svolgano in ambito professionistico.

Questura di Parma