Dayla Briganti (Pd): “In Emilia Romagna obiettivi ambientali sfidanti”

Proseguire il cammino ambizioso intrapreso dalla Regione Emilia Romagna in termini di neutralità carbonica è, secondo la candidata PD alle elezioni regionali Dayla Briganti, uno degli obiettivi forti che la nuova giunta dovrà continuare a porsi.

“Il Percorso per la neutralità carbonica prima del 2050, previsto dal Patto per il lavoro e per il clima, è davvero sfidante – afferma infatti la Briganti – Il raggiungimento della neutralità carbonica è non solo possibile ma necessario, una vera e propria priorità. Coniugare questo obiettivo con la crescita e l’equità sociale è altrettanto necessario, e la nostra Regione ha dimostrato di saperlo fare meglio di qualunque altra, ponendosi l’obiettivo di passare al 100% di energie pulite e rinnovabili entro il 2035, ma anche puntando a creare competenze, innovazione, nuova e buona occupazione. Ma è chiaro a tutti come si tratti di un percorso e come non si possa prescindere da un aggiornamento costante e da una definizione dei passaggi in linea con lo sviluppo futuro e le contingenze”.

Secondo la candidata PD proprio l’innovazione può dare un importante contributo. “La Regione ha investito tanto nel mondo delle startup e delle nuove tecnologie – ricorda la Briganti – e sarà necessario continuare su questa strada, perché proprio l’impresa innovativa e attenta all’impatto sociale e ambientale può essere la chiave di volta per raggiungere gli ambiziosi obiettivi che ci si pone. Si tratta di un impegno che dobbiamo ai nostri figli, ma anche a noi stessi”.