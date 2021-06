Due laboratori per bambini e adulti a cura di ECHO – Talking Teens nell’ambito di Interno Verde Parma

Nell’ambito di Interno Verde Parma, promossa dall’associazione Ilturco, che ha ideato e che cura l’iniziativa inserita nel calendario di Parma Capitale Italiana della Cultura 2020+21, sabato 5 giugno al Parco Ducale ECHO – Talking Teens presenta due laboratori gratuiti per bambini e adulti.

Il primo appuntamento, che si svolgerà dalle ore 10.45 alle ore 12.45, intitolato “Quello che le parole non dicono”, è un laboratorio ispirato alla statua di Arianna, dedicato agli adulti per imparare a dialogare con gli adolescenti sulla gestione delle emozioni. Partendo dalla vicenda mitologica, con la pedagogista Elisabetta Musi, docente all’Università Cattolica di Piacenza, e la collaborazione delle studentesse dell’Itis, si affronterà il tema dell’amore e della solitudine. Il ritrovo è previsto alle ore 10.45 all’ingresso pedonale del Parco Ducale di via Kennedy.

Dalle ore 16.30 alle ore 18 si svolgerà invece “Statue e argilla”, laboratorio per bambini dai 3 ai 9 anni a cura di Sofia Montali (diplomata al corso di discipline plastiche Istituto d’Arte Toschi) per imparare a lavorare l’argilla naturale, osservando e ascoltando ciò che hanno da raccontare le statue del Parco Ducale. Il ritrovo è alle ore 16.30 sempre all’ingresso pedonale di via Kennedy.

Si ringrazia la Biblioteca di Alice e l’Associazione Parma Color Viola.

In caso di pioggia, i laboratori sono annullati.

Per prenotazioni: team@talkingteens.it

Talking Teens – Le Statue Parlano! ti fa parlare con 16 statue delle piazze di Parma sul tuo cellulare. Un progetto ideato e curato da Paola Greci, promosso dall’associazione culturale ECHO, realizzato con il contributo di Comune di Parma e Fondazione Cariparma, OCME, Soroptimist, AMMI e Innerwheel Parma – Uniontel, Kaora, Diapason Digital, Nicola Gennari e Mafem (sponsor tecnici); in partnership con il Liceo Artistico Toschi e l’Istituto Tecnico ITIS Da Vinci, FAI Delegazione di Parma e in collaborazione con 15 Scuole Superiori di Parma e provincia, Consulta Dialetto Parmigiano, Famija Pramzana, ENS Parma (Ente Nazionale Sordi), ANMIC Parma (Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili), UIC Parma (Unione Italiana Ciechi) e A.I.P.H. (Associazione Italiana Public History).