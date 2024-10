I candidati di Parma della Lega per il consiglio regionale saranno Laura Cavandoli (deputata), Tommaso Fiazza (sindaco di Fontevivo), Emiliano Occhi (consigliere regionale uscente), Caselli, Patrizia Caselli (segretaria provinciale) e Stefano Gandolfi (consigliere comunale di Salsomaggiore).

Non è in lista il consigliere regionale uscente Fabio Rainieri. AM