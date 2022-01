Effetto Parma vota il pubblico interesse per il nuovo stadio. Il Pd vota contro. La Lega si astiene

Il Consiglio comunale ha approvato la delibera che stabilisce il pubblico interesse della realizzazione del Nuovo Tardini.

La delibera è stata votata con 20 voti favorevole (la maggioranza di Effetto Parma e Marco Maria Freddi del gruppo Misto).

Ha votato contro i quattro consiglieri Pd ritenendo la delibera illegittima (per i Dem la competenza di dichiarare il pubblico interesse sarebbe della giunta, non del consiglio). No anche della consigliera Roberta Roberti (Misto), del consigliere Giuseppe Massari (Parma Protagonista) e di Luna Colli. Si sono astenuti Fabrizio Pezzuto (Parma Unita) e il Gruppo della Lega.

Il vicesindaco Bosi esprime la sua soddisfazione su Facebook: “Sono soddisfatto ed orgoglioso come poche altre volte del risultato raggiunto oggi. Il progetto presentato dal Parma Calcio non è perfetto (e neanche definitivo), ma è un passo in avanti enorme per la nostra città.”

“Ci siamo dovuti esprimere su una delibera piuttosto confusa in alcune parti, ma anche su una grande opportunità da cogliere per la città. Su alcuni dubbi normativi avremmo poi voluto risposte più chiare da parte degli uffici. Il voto della Lega è stato di astensione, per non ostacolare l’iter del progetto: vogliamo vedere le carte, ma senza prestarci all’operazione elettorale della Giunta.” Così il Gruppo Lega in Consiglio Comunale.