Elezioni a Torrile, si dimette Frasanni: “Far west per la lotta alla preferenza, il mio percorso istituzionale finisce qui”

Dopo soli quindici giorni dalle elezioni amministrative a Torrile arrivano le prime dimissioni.

Si tratta della consigliera Lucia Frasanni, già assessora nelle due precedenti legislature che nell’ultima tornata elettorale del’8 e 9 giugno faceva parte della lista civica

“Torrile Obiettivo Comune”, sostenuta dal Partito Democratico, Partito Socialista Italiano,

Rifondazione Comunista e Movimento 5 stelle. Una coalizione che aveva consentito la rielezione del sindaco Alessandro Fadda per il terzo mandato.

“Quest’aggregazione politica ha fra gli obiettivi del programma, quello di favorire la coesione di

tutta la comunità torrilese. In campagna elettorale si è tuttavia palesata una sorta di modus operandi in cui le preferenze dei candidati avrebbero determinato la nomina degli assessori – scrive in una nota Frasanni”.

“Ciò ha condotto a una sorta di duello di tutti contro tutti per accaparrarsi un voto in più rispetto

agli altri prosegue -. È mancata una strategia condivisa per condurre la campagna elettorale che ha portato a una mancanza di cooperazione sia tra i gruppi che tra i candidati favorendo chi poteva avere

a disposizione veri e propri comitati ad personam”.

“Torrile Obiettivo Comune ha vinto le elezioni e questo è un ottimo risultato per la collettività. Ritengo tuttavia che sarebbe stato giusto dare centralità al merito, all’esperienza, alla prosecuzione dei numerosi progetti in corso, così apprezzati dalla comunità, come ha confermato la recente votazione”.

“Penso che il nostro territorio sia un centro di vita, di prospettive, di socialità ambientale che

vada oltre i confini del limite amministrativo. Ho raggiunto questa consapevolezza dopo dieci anni di intenso lavoro al servizio della cittadinanza che ho sempre rappresentato con passione e competenza”.

“Questo ‘Far west’ elettorale basato sulla lotta alle preferenze mi ha escluso per due voti dalle

precedenti deleghe di assessore”.

“Ritengo che il mio percorso istituzionale a favore della comunità torrilese debba finire qui, benché mi siano stati offerti altri incarichi all’interno del consiglio comunale, poiché sono venuti

meno i presupposti politici e fiduciari che mi hanno condotto con coerenza fino ad oggi”.

“Questo tipo di disumanizzazione della politica volta ad ottenere la vittoria ad ogni costo

ignorando completamente il valore umano e professionale delle persone, non mi appartiene”.

“Il mio senso civico e il rispetto nei confronti dei tanti cittadini che mi hanno votato mi portano a

restare convintamente sul territorio continuando a dare il mio contributo alla comunità come

cittadina attiva attenta ai bisogni della gente”.

“Vorrei in fine ringraziare tutti i dipendenti comunali che hanno collaborato con me durante i miei

dieci anni di mandato, mi hanno insegnato tanto contribuendo alla mia crescita personale e

professionale. Auguro altresì un buon lavoro alla nuova compagine elettorale nell’interesse dell’intera

collettività – conclude Frasanni”.