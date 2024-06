Elezioni Fidenza, Malvisi: “Ripartiamo dalle frazioni”

Negli ultimi dieci anni le frazioni di Fidenza sono state al centro delle attenzioni amministrative, e con coerenza rispetto a quanto già fatto, continueranno a essere una priorità nel programma di Davide Malvisi e della sua lista “Fidenza c’è! Malvisi sindaco”.

“Come assessore ai Lavori Pubblici – spiega il candidato sindaco Davide Malvisi – ho dedicato questi dieci anni a migliorare la qualità della vita nelle nostre frazioni, concentrandomi su tre aspetti fondamentali: sicurezza, decoro urbano e ascolto delle esigenze delle singole comunità”.

“In termini di sicurezza, la nostra Polizia Locale ha svolto un ruolo cruciale: su una media annuale di circa 600 posti di blocco, un terzo, ovvero 200, sono stati effettuati nelle frazioni. Quasi il 50% dei 10 milioni di euro investiti per la riqualificazione delle strade è stato destinato alla viabilità delle frazioni, invertendo una tendenza di trascuratezza e abbandono che aveva creato una situazione di emergenza nel 2014”.

“Il percorso avviato richiede continua attenzione e implementazione, e per questo motivo prevediamo di installare un numero significativo di telecamere nelle frazioni, collegate alla centrale operativa della Polizia Locale, rafforzando così il sistema di sicurezza. Come in passato, metà degli 8 milioni di euro già stanziati per i prossimi tre anni per la riqualificazione stradale sarà destinata alle vie periferiche”.

“Abbiamo anche alcune proposte per migliorare la qualità della vita, come la realizzazione di un parco giochi a Fornio, dove già nel 2019 abbiamo creato un parcheggio molto atteso dalla comunità locale”.

“Infine, affronteremo la questione degli edifici dismessi, un tempo utilizzati per l’agricoltura, facilitandone il recupero abitativo e promuovendo il ripopolamento delle frazioni, trasformandoli in spazi vivibili e accoglienti. Una città che guarda al futuro è una città che valorizza ogni sua parte – conclude Malvisi – noi lo abbiamo fatto in passato e continueremo a farlo per migliorare la qualità della vita e per rafforzare la coesione della comunità”.