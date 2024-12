Espulso dal territorio nazionale un cittadino senegalese irregolare e pluripregiudicato

La Polizia di Stato di Parma, nella giornata di , ha eseguito un provvedimento di espulsione di un 55enne cittadino senegalese, irregolare sul territorio nazionale, dopo l’espiazione della pena per le quali era stato condannato.

Pluripregiudicato, l’uomo ha scontato la pena in carcere dal 2020 in seguito all’ordine di esecuzione pena emesso dalla Procura della Repubblica di Parma per i reati di spaccio di sostanze stupefacenti, di minaccia, di lesioni personali e maltrattamenti in famiglia.

, è stato accompagnato al Centro di permanenza per il rimpatrio di Bari, in attesa del suo definitivo allontanamento dal territorio dello Stato.