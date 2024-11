Europa Teatri: la stagione ragazzi continua con “Il lungo viaggio”

È proprio il viaggio a fare da fil rouge alla stagione ragazzi 2024-2025 di Europa Teatri.

La straordinaria capacità dell’uomo di raccontare storie, tramandandole oralmente e in seguito custodendole in pagine scritte e poi stampate, gli ha permesso di viaggiare in tempi e luoghi lontani a lui riuscendo ogni volta ad immaginare e ri-inventare mondi.

Un raccoglitore di storie, curioso ricercatore di mondi lontani, decide di accompagnare i giovani spettatori e le loro famiglie in un viaggio itinerante. Racconterà attraverso miti e favole, a noi sconosciute, l’importanza della trasmissione orale e delle origini di continenti lontani. Un viaggio a ritroso tra colori e suoni lontani nello spazio e nel tempo.

Con Marco Musso, per la regia di Ilaria Gerbella lo spettacolo “Il lungo viaggi” che si terrà domenica 17 novembre 2024, alle 16.30, a Europa Teatri, via Oradour, 14, è adatto a bambini dai 5 ai 10 anni.

Info: Europa Teatri via Oradour, 14; tel. 0521.243377; europateatri.pr@gmail.com; www.europateatri.it – www.facebook.com/europateatri