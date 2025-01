Fare Felino: “Il nostro Comune non merita di essere così mal amministrato”

Il 30 dicembre 2024 si è riunito il Consiglio Comunale di Felino che prevedeva, tra i punti all’ordine del giorno, importanti scadenze; la seduta è stata indetta in via telematica, modalità consentita solo

in caso di eventi emergenziali (es. Covid).

I consiglieri di FARE FELINO, Rosina Trombi e Vincenzo Caccia, collegati insieme agli altri tre consiglieri di minoranza e ad altri sei consiglieri di maggioranza hanno subito chiesto al Sindaco, così come previsto dal regolamento specifico, di conoscere le motivazioni che hanno costretto ad utilizzare la convocazione online, il tutto però senza ricevere alcuna risposta.

Nel giro di poco tempo, una consigliera di maggioranza ha abbandonato la seduta chiudendo il collegamento; è venuto quindi meno il numero legale che la maggioranza avrebbe dovuto garantire per la validità del Consiglio.

Tutti i consiglieri di minoranza, di comune accordo, hanno quindi deciso di lasciare la seduta. Questa decisione, dal forte significato politico, è stata presa per riaffermare – come più volte fatto nei tre anni di amministrazione Casolari – il rispetto dei regolamenti che guidano il Consiglio, dei ruoli, con responsabilità nettamente differenti tra maggioranza e minoranza e delle persone che quando chiedono, meritano risposte: tutti aspetti sistematicamente disapplicati dal Sindaco e dai suoi consiglieri.

Poco corretto fino alla fine il Sindaco che ha abbandonato la seduta senza dichiararne la chiusura come suo dovere in qualità di Presidente.

Chiediamo di riflettere se il nostro Comune meriti di essere così mal amministrato e prendiamo le distanze da tanta superficialità, irresponsabilità, negligenza e arroganza, orgogliosi di non essere conniventi ma di difendere a gran voce l’agire corretto.

La registrazione del Consiglio è riascoltabile sul canale YouTube del Comune, per coloro che desiderano farsi una propria opinione.

Fare Felino