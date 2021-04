Fidenza, controllo del territorio: diverse segnalazioni di assuntori di sostanza stupefacente e una denuncia per guida in stato ebbrezza

Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Fidenza nel corso di servizi preordinati al contrasto dei reati in materia di stupefacenti in tutto il territorio di competenza, hanno fermato diversi soggetti segnalandoli alla Prefettura quali assuntori e sequestrando loro le sostanze proibite.

A Busseto, i militari della Stazione hanno fermato un cinquantenne di origini parmigiane ma residente nel piacentino. Controllato a piedi per le vie del centro, è stato trovato in possesso di una dose di Marijuana sfusa e di uno spinello già confezionato. Oltre alla segnalazione è stato sanzionato per il mancato rispetto della normativa anti-Covid, non avendo fornito idonea giustificazione della sua presenza fuori dal comune di residenza.

I militari del Nucleo Radiomobile nel corso di un controllo alla circolazione stradale hanno fermato un 45enne di Fidenza. Nel pacchetto di sigarette occultava una dose di cocaina. Risultato negativo al controllo speditivo, quindi non sotto l’effetto di stupefacenti si è visto comunque ritirare la patente di guida, come da norme vigenti. Sempre a Fidenza, un 40enne piacentino, alla vista della pattuglia, prima di essere fermato per un controllo, gettava dal finestrino dell’autovettura una dose di cocaina. I militari l’hanno recuperata, ritirato la patente e sanzionato per inosservanza delle disposizioni per prevenire la diffusione del Covid

In località San Faustino, un 25enne è stato fermato a bordo di un’autovettura. Poiché emanava un forte odore di alcool è stato sottoposto a controllo con etilometro risultando positivo per 1.35 g\l. La patente è stata ritirata, la vettura sequestrata ed il ragazzo denunciato.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma