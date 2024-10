Fidenza: la tangenziale sud è completata, l’ultimo tratto inaugurato oggi

La Tangenziale Sud è finalmente completata, oggi è stata inaugurato definitivamente l’ultimo tratto di tangenziale che va dalla rotatoria su strada Lodesana alla rotatoria Boschina alla presenza del sindaco di Fidenza Davide Malvisi, del presidente della Provincia Alessandro Fadda, del sindaco di Salsomaggiore Luca Musile Tanzi e di numerosi amministratori pubblici, rappresentanti delle forze dell’ordine e delle imprese che hanno lavorato al progetto.

Questo intervento di fatto va a completare un’opera straordinaria che, costruita in vent’anni, ha comportato un investimento complessivo superiore ai 27 milioni di euro.

“Per gli automobilisti questa non sarà una novità – ha spiegato il sindaco Davide Malvisi -, visto che la sede stradale in realtà ha riaperto il 15 maggio scorso; oggi però abbiamo portato a termine le cosiddette opere complementari che, a mio modo di vedere, rendono questa tangenziale non un semplice tratto di strada ma un’opera complessa destinata ad impattare sulla vita di tutti i fidentini e non solo. Oltre alla posa definitiva dell’asfalto festeggiamo infatti il completamento dell’importantissima pista pedonale-ciclabile, la posa degli impianti di pubblica illuminazione, tutti rigorosamente a Led e la piantumazione delle aree verdi. E poi – questione non secondaria – abbiamo posizionato le barriere fonoassorbenti, che avranno il compito di rendere assolutamente silenziosa la tangenziale per tutti coloro che vi abitano nelle vicinanze”.

Un progetto dunque all’avanguardia, che tiene conto di un nuovo modo di intendere la realizzazione di realizzare strade ad alto scorrimento e la loro interazione con l’abitato circostante.



“Una parola di ringraziamento la voglio spendere per Andrea Massari, con il quale abbiamo condiviso questa lunga avventura che ha attraversato due interi mandati amministrativi. E poi le imprese che hanno lavorato tutti i loro collaboratori e fornitori; sono loro ad aver portato avanti questo cantiere in un periodo che si è rivelato drammatico per imprese, che hanno visto lievitare i costi dei materiali in modo esponenziale. E poi ovviamente la Regione Emilia-Romagna che ha sostenuto questo investimento: degli oltre 3 milioni complessivi necessari alla realizzazione di questo stralcio un terzo, un milione di euro, è stato messo dalla Regione Emilia Romagna, mentre i rimanenti 2/3 provengono da fondi del Comune di Fidenza”.

E parlando del Comune di Fidenza il ringraziamento è andato anche ai tecnici e al dirigente Alberto Gilioli, che in questi anni hanno saputo portare a termine un’opera così complessa e articolata: “si è trattato di un risultato non banale e non scontato del quale devono andare giustamente orgogliosi!”.



Infine uno sguardo al futuro che è già dietro l’angolo: lunedì verrà approvato in Giunta il progetto per la realizzazione della “bretella” di via Illica, ovvero il progetto di valenza sovracomunale che chiuderà il cerchio ricongiungendo l’ultima rotatoria della tangenziale sud con la via Emilia in direzione Piacenza.