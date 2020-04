Fiorini e Bernini (FI): “Finalmente il governo recepisce una proposta dell’opposizione! Le Fiere di Parma volano della ripresa del territorio”

“Finalmente il governo recepisce una proposta dell’opposizione! L’accoglimento del mio odg sul sostegno al comparto fieristico è una decisione veramente importante perchè ottenuto dopo il confronto tra associazioni di categoria, imprenditori, aziende. Dopo due mesi di blocco, il sistema paese ha necessità di resettarsi, considerando anche che altre nazioni non si sono mai praticamente fermate!”.

Benedetta Fiorini ( Forza Italia) segretario della Commissione Attività Produttive della Camera, sottolinea che i 168 eventi rinviati (tra cui i nostri Cibus e Mercanteinfiera), sono tutti organizzati nel regioni del centro-nord più colpite dall’emergenza coronavirus Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna.

“Ringrazio la nostra parlamentare per l’ennesima azione legislativa a sostegno della filiera espositiva e del Made in Italy in generale, perchè tale misura sarà determinante per la ripresa nel territorio parmense. Da sempre le Fiere di Parma sono un asset strategico tanto che, per evitare lo spostamento di Cibus a Milano, è stata inaugurata nel maggio 2008 la complanare, una sorta di superstrada veloce, che collega direttamente il casello autostradale a Viale delle Esposizioni. Un’opera infrastrutturale richiesta nel 2007 dal Presidente di Federalimentare Auricchio e realizzata grazie agli sforzi dell’amministrazione comunale del sindaco Vignali di cui ero assessore”.

Questa la riflessione di Giovanni Paolo Bernini membro del Coordinamento Provinciale di Forza Italia.