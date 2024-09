Firmato l’Accordo con la Provincia di Parma per la concessione ad ALMA degli spazi nella Reggia di Colorno per 25 anni

Il progetto di istituzione, insediamento e sviluppo di ALMA, a cui ha aderito la Provincia di Parma, ha permesso la creazione di una realtà di eccellenza all’interno dei prestigiosi locali della Reggia di Colorno, reinterpretando il patrimonio della Reggia non soltanto in una prospettiva storico/culturale/artistica, ma anche di economica e di sviluppo e competitività territoriale.

Al tempo stesso la Reggia di Colorno, con investimenti e progettualità finalizzate ad evidenziare la propria valenza culturale identitaria, attraverso relazioni e sviluppo di sinergie con realtà museali del territorio nazionale ed europeo (European Royal Residences), ha rafforzato il proprio ruolo di attrattore culturale del territorio, ampliando la prospettiva di notorietà su scala nazionale ed europea, fino all’ammissione all’Associazione delle Residenze Reali Europee.

In accordo con gli indirizzi di valorizzazione e tutela del Complesso della Reggia di Colorno espressi dal Consiglio Provinciale è siglata oggi la consegna locali e avvio del servizio in pendenza di finalizzazione sotto il profilo tecnico del contratto ai sensi del Codice dei Beni Culturali da parte della Commissione Regionale-Segretariato del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per l’Emilia-Romagna.

La concessione di nuovi spazi, con durata contrattuale decorrenza dal 01/01/2025 al 31/12/2050, prevede il versamento da parte di ALMA di canone annuo diversamente strutturato e composito pari ad un valore di € 200.000, che darà sostegno alla definizione e realizzazione di un piano di sviluppo di interventi di manutenzione straordinaria per la valorizzazione complessiva del bene, concertato dalle parti con un apposito tavolo di coordinamento tecnico.

“Nel rispettivo quadro di sviluppo e crescita” afferma il Presidente della Provincia Andrea Massari “ Provincia e ALMA hanno maturato congiuntamente l’esigenza di rivedere e attualizzare i patti siglati in precedenza, il tutto proiettato entro una visione condivisa e unitaria di valorizzazione della Reggia e della Scuola di Cucina e realizzata attraverso una novazione contrattuale, frutto di un lungo percorso” “ Ringrazio gli uffici della Provincia e di ALMA” continua Massari “ ed in particolare il presidente Alberto Figna, per l’impegno costante per una operazione per niente scontata”.

“Un accordo caratterizzato dal reciproco beneficio e e sostenibile economicamente” afferma Alberto Figna, Presidente di ALMA” e che creerà opportunità di valorizzazione architettonica complessiva, nel rispetto del valore pubblico del bene e del comune interesse al consolidamento identitario e reputazionale della Reggia di Colorno, che riconosciamo elemento strategico per la crescita della Scuola stessa”

“La Provincia infine , d’intesa con ALMA, attraverso bandi pubblici potrà destinare parte del valore del canone al finanziamento di borse di studio che facilitino l’accesso di giovani studenti e le relazioni con il territorio, in coerenza con le stesse finalità di istituzione di ALMA” conclude il Presidente Massari.