Fondazione Cariparma: nel 2021 progetti a favore del territorio per 15 milioni di Euro

In data odierna il Consiglio Generale di Fondazione Cariparma ha approvato il Piano Strategico Pluriennale 2021-2023 e il Documento Programmatico Previsionale dell’Esercizio 2021.

Il Piano Strategico è il principale atto di indirizzo sviluppato dal Consiglio Generale, un documento che, nell’arco di un triennio, inquadra la strategia complessiva a sostegno del proprio territorio di riferimento e definisce i settori di intervento (di cui al D.LGS 153/1999).

Nell’ambito delle tre macro aree Servizi alla Persona, Arte e Ambiente e Ricerca Scientifica il nuovo Piano Strategico di Fondazione Cariparma è dettato dal forte radicamento territoriale, dalla conoscenza ravvicinata dei bisogni e delle risorse della comunità, dallo stretto rapporto con le istituzioni e le organizzazioni locali: per questo la Fondazione non vuole limitarsi all’erogazione di risorse economiche, ma immagina una mission sempre più orientata a promuovere processi di innovazione e cambiamento sociale, partecipati e sostenibili nel tempo, non tralasciando di contemplare i nuovi scenari che lo sviluppo della pandemia sta designando nell’organizzazione sociale ed economica.

Nel triennio 2021-2023 l’attività filantropica di Fondazione Cariparma, proseguendo nel proprio ruolo di utilità sociale e promozione del territorio, prevede un obiettivo erogativo, generato dall’investimento del proprio patrimonio, di 45 milioni di Euro.

Le linee di intervento del prossimo anno sono definite dal Documento Programmatico Previsionale 2021, documento che, declinando su base annua le finalità del Piano Strategico, fornisce nel dettaglio strumenti e modalità operative.

Attraverso il DPP 2021 la Fondazione intende indirizzare la propria azione sulla base di un approccio che, in piena libertà e autonomia, e senza svolgere un ruolo di sostituzione o supplenza di altre istituzioni, guarda ai principi di equità territoriale, ascolto, orientamento all’innovazione, networking e disseminazione.

Nonostante il mancato incasso dei dividendi dalle partecipazioni bancarie, il DPP 2021, grazie ad operazioni straordinarie e alla disponibilità di un consistente fondo di stabilizzazione delle erogazioni che Fondazione Cariparma ha prudentemente alimentato negli anni, prevede – rispettando la stima erogativa media annua individuata dal Piano Strategico – l’assegnazione di risorse per 15 milioni di Euro; tale importo potrà essere ulteriormente rivisto in aumento in sede di predisposizione ed approvazione del bilancio 2020, allorquando si avrà maggiore visibilità in ordine ai redditi auspicati per il 2021.

Tali risorse saranno destinate per almeno l’85% ai seguenti settori rilevanti: “Volontariato, filantropia e beneficenza”, “Educazione, istruzione e formazione”, “Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa”, “Arte, attività e beni culturali”, “Ricerca scientifica e tecnologica”; per un massimo del 15% dei fondi disponibili ai settori ammessi: “Protezione e qualità ambientale”, “Crescita e formazione giovanile”, “Assistenza agli Anziani”, “Famiglia e valori connessi”.

Nel rispetto di quanto previsto dal Protocollo d’intesa sottoscritto da ACRI e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Bando costituirà lo strumento erogativo privilegiato; la Fondazione divulgherà i testi dei Bandi attraverso il proprio sito internet www.fondazionecrp.it

Il Piano Strategico Pluriennale 2021-2023 e il Documento Programmatico Previsionale dell’Esercizio 2021 saranno a breve consultabili sul sito di Fondazione Cariparma: www.fondazionecrp.it