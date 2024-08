“Fuoripista”: dal 9 agosto il circo-villaggio itinerante a Berceto per tre giorni di spettacoli, parate e concerti

Si chiama Fuoripista il festival sostenuto e patrocinato dalla Regione Emilia-Romagna e realizzato da ATER Fondazione e da Teatro Necessario, che da fine maggio a metà agosto è in viaggio in sette luoghi dell’Appennino emiliano romagnolo, insediando in ciascuna un piccolo villaggio temporaneo a tema circense: una tre giorni di spettacoli tra circo contemporaneo, concerti, parate, attrazioni speciali. Nel weekend il Festival arriva in provincia di Parma per l’ultima tappa, a Berceto, il circo-villaggio animerà Piazza I Maggio da venerdì 9 a domenica 11 agosto. L’evento si realizza con il patrocinio del Comune di Berceto.

Si inizia venerdì 9 agosto alle ore 18:30 con l’allegra e fantasiosa marching band Fantomatik Orchestra, formazione strumentale dal repertorio funk, rock, etno, jazz, pop, uno spettacolo musicale che si snoda tra le vie della città e che coinvolgerà il pubblico non solo all’ascolto, ma anche alla danza e al movimento, l’evento è a ingresso gratuito. Segue, alle ore 21:30 in Piazza I Maggio, la clownerie, la musica e la comicità di Nuova Barberia Carloni di Teatro Necessario, tre clown senza lavoro rilevano una antica barberia, determinati a restituirla ai fasti di un tempo. Gli spettacoli continuano con la musica del duo swing “jazzigano” formato dal clarinettista Alessandro Mori e dal chitarrista Corrado Caruana che si esibiscono in Attacchi di manouche alle ore 22:45: un viaggio spumeggiante che assorbe gli elementi ritmico-armonici jazz e del Valse francese, arricchito da improbabili strumenti a sorpresa per una creazione musicale estemporanea dai toni autoironici.

Gli eventi riprendono sabato 10 agosto con due eventi, alle ore 18:30 la coppia di clown che forma la compagnia spagnola Alta Gama si esibiscono nello spettacolo Mentir lo minimo, il racconto del viaggio di tre corpi sul palco: donna, uomo e bicicletta acrobatica. Un viaggio molto intimo dei sensi e delle emozioni, un insieme di musica, teatro e circo.

La giornata di sabato si chiude con il concerto, alle ore 21:30, Rebelde. Musiche dalle province zingare d’Italia di Acquaragia Drom e Mimmo Epifani, gruppo storico della musica popolare italiana con all’attivo numerosi concerti in tutto il mondo e collaborazioni con grandi artisti. Al centro è la musica ribelle degli anni ’60 e ’70 quando nuove parole e nuovi ritmi arrivarono a movimentare i repertori di giovani artisti e gruppi. A condividere questo cammino con il virtuoso pugliese della mandola Mimmo Epifani gli Acquaragia Drom che sono andati a scovare quei suoni ribelli attraverso alcuni standard di quegli anni – come “24.000 baci”, “Lo Straniero”, “Quelli eran giorni” – e alcune nuove composizioni originali che a quello stile si ispirano.

Una miscela speciale vibrante ed ironica, di sicuro coinvolgimento, tra un saltarello molisano e un unza unza di stile balcanico, una serenata sinti e uno standard rock and rom di profumo contadino nell’originale stile forgiato dagli Acquaragia Drom.

Clown in libertà

Acquaragia Drom

Mimmo Epifani

La dinamica del controvento

Nuova Barberia Carloni (©Roberto Manfredi)

Attacchi di manouche

Il villaggio si chiude domenica 11 agosto, alle ore 18:30 è di nuovo di scena lo spettacolo di circo contemporaneo Mentir lo minimo, segue alle 21:30 Clown in libertà spettacolo cult di circo contemporaneo di Teatro Necessario, sul palco tre buffi, simpatici e talentuosi clown, che paiono colti da un’eccitazione infantile all’idea di avere una scena ed un pubblico a loro completa disposizione.

Ma in Fuoripista non ci sono solo spettacoli: nel villaggio-circo di Berceto sono previste anche attrazioni e progetti speciali , a disposizione del pubblico a partire dalle ore 19 del venerdì e dalle ore 18 del sabato e della domenica. Nello specifico, ci sarà WACKY – Roulotte per viaggi immaginari di Ottotipi Spaccio d’Arte, una roulotte itinerante che mostra ai passanti oggetti venuti da lontano e personaggi sconosciuti. E poi La dinamica del controvento di Julian Lett con Irene Michailidis, una macchina del tempo, un momento di sospensione, di fantasia, sulle suadenti note di un pianoforte suonato dal vivo. Infine, a disposizione del pubblico ci saranno i Giochi di Legno di Officina Clandestina, un’area giochi composta da 30 diverse attrazioni in legno.

Informazioni e biglietteria

BERCETO – Piazza I Maggio

Dal 9 all’11 agosto 2024

I biglietti sono in vendita online su https://www.ater.emr.it/it/festival-e-rassegne/fuoripista e sul circuito Vivaticket e in biglietteria sul posto a partire da un’ora prima dell’inizio di tutte le attrazioni.

