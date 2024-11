Gestione rifiuti urbani Fidenza: soddisfatti otto utenti su dieci

Quasi otto persone su dieci, nel Comune di Fidenza, si dichiarano soddisfatte del servizio di gestione dei rifiuti, stando ai dati raccolti nel corso del 2023 da Atersir (Agenzia territoriale per i servizi idrici e rifiuti) insieme alle associazioni dei consumatori.

Nel 2022, infatti, Atersir (Agenzia territoriale per i servizi idrici e rifiuti) e le associazioni parte del Crcu (Comitato regionale consumatori utenti) hanno deciso di dar corso a quanto stabilito dall’articolo 2 comma 461 della legge finanziaria per il 2008, che prevede che sia periodicamente verificata, con la partecipazione delle associazioni, l’adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi dei servizi pubblici locali.

Da qui è nata una proposta organica, forse unica tra le regioni, che supera il monitoraggio attualmente svolto direttamente dagli enti gestori, affiancando l’intervento di tre associazioni di consumatori – Cittadinanzattiva, Confconsumatori e Federconsumatori.

Proprio questo progetto ha consentito ad Atersir di ottenere, alcuni giorni fa, il premio Cnel “Impatto PA”.

OLTRE 400 UTENZE COINVOLTE – I lavori hanno avuto il via con un confronto che ha portato al coinvolgimento degli utenti e degli stakeholder nella stesura del questionario per la rilevazione della customer satisfaction. Nel corso del 2023, in via sperimentale, sono stati individuati tre bacini di utenze nell’ambito della gestione del servizio integrato dei rifiuti urbani, tra cui quello di Fidenza. Hanno composto il campione 340 utenze domestiche e 100 utenze non domestiche; i cittadini coinvolti sono stati divisi per fascia di età (25-40 anni e 40-70 anni).

QUALITÀ DEL SERVIZIO – L’indagine è stata condotta per via telefonica, attraverso la consultazione di elenchi pubblici, in modo da ottenere un campione randomizzato sul territorio comunale. Il questionario ha avuto in particolare come oggetto la conoscenza del gestore e la soddisfazione dei servizi forniti quali:

• raccolta rifiuti porta a porta;

• ritiro ingombranti;

• centri raccolta;

• pulizia strade;

• canali di contatto;

• tariffazione (per valutare il livello conoscenza sul tema).

I dati rilevano in generale un buon livello di soddisfazione: quasi 8 persone su 10 – pari al 79% degli utenti – si dichiarano soddisfatte. L’unico servizio nel quale si riscontra una minore soddisfazione è relativo allo svuotamento dei cestini gettacarte; a seguire si trovano la pulizia delle strade, gli orari e l’adeguatezza della pulizia. Cerved, che ha gestito materialmente la somministrazione e l’elaborazione dei dati, ha insignito San Donnino Multiservizi del Riconoscimento Csa (Customer satisfaction audit) per aver dimostrato di essere un’azienda virtuosa, in quanto attenta all’ascolto dei propri clienti. Le risultanze dell’analisi compiuta sono state in seguito presentate alla San Donnino Multiservizi.

NUOVI MONITORAGGI – L’accordo tra Atersir e le associazioni dei consumatori prevede che, entro il 2027, vengano effettuati in tutti gli ambiti territoriali della nostra regione ulteriori monitoraggi relativi ai servizi idrici e ai rifiuti integrati secondo questa nuova metodologia.