Giorno Memoria: a Sala Baganza lo spettacolo “Vivere ancora. Voci dal filo spinato”

Sala Baganza non dimentica la tragedia della Shoah con l’intenso spettacolo teatrale “Vivere ancora. Voci dal filo spinato”, che verrà portato in scena in occasione della Giornata della Memoria alle ore 18 di domenica 26 gennaio 2025, nei suggestivi spazi della Rocca Sanvitale.

Una performance ispirata dagli scritti di Liliana Segre, sopravvissuta da bambina ai campi di concentramento, diretta e interpretata da Bernardino Bonzani e Monica Morini del Teatro dell’Orsa, accompagnati al pianoforte da Gaetano Nenna e che si avvale della collaborazione artistica e vocale di Antonella Talamonti e drammaturgica di Annamaria Gozzi.

Gli scritti di Liliana Segre hanno ispirato un lungo lavoro di ricerca e si fanno testimonianza degli orrori dell’Olocausto. Una testimonianza da fissare urgentemente nella memoria, in un tempo che cancella le tracce del passato e rimuove la pari dignità di ogni essere umano. “Porterò avanti finché avrò forza e voce il mio ruolo in un mondo in cui, purtroppo, si riaffacciano quegli orrori di cui io son stata testimone – ha detto Segre –. Perché non diventino solo cenere nel vento di Auschwitz tutte le persone che non hanno avuto la tomba: in un tempo crudele come questo, quando il mare si chiude su decine di migliaia di esseri umani che rimangono senza nome”.

Lo spettacolo, intessuto delle testimonianze di Etty Hillesum, Ruth Kluger, Primo Levi, Elisa Springer, Peter Weiss e Elie Wiesel, è un racconto a due voci che si rafforza con intensi momenti musicali dal vivo. Foto d’epoca amplificano visivamente la narrazione, traducono le parole in immagini, in un’eco che è anche fisica. Un percorso nella memoria, dai quaderni, dai diari, dalle tracce degli scritti, di donne e uomini sopravvissuti o meno all’inferno dei campi di concentramento. Sono parole e tormenti, sono domande.

Lo spettacolo è a ingresso gratuito. Per informazioni: 0521 331346, biblioteca@comune.sala-baganza.pr.it.