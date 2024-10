Giovane straniero ruba in un supermercato di via Emilia Ovest: portato al CPR per l’espulsione

Un giovane cittadino marocchino irregolare è stato fermato dalle Volanti della Questura a seguito di una segnalazione di un furto giunta alla sala operativa nel pomeriggio di ieri.

La chiamata al 113 era stata effettuata dall’addetto alla vigilanza di un noto supermercato nei pressi di via Emilia Ovest, il quale aveva notato un soggetto entrare nell’esercizio commerciale e che, con fare sospetto e guardandosi intorno, raggiungeva il reparto audio-video del negozio.

In quel momento l’operatore della vigilanza, non perdendo di vista il giovane lo seguiva e si accorgeva del fatto che l’uomo, pensando di non essere notato, prendeva 5 confezioni di auricolari e con destrezza le occultava nei suoi pantaloni per poi dirigersi verso l’uscita di emergenza del supermercato, adiacente alle casse.

Una volta superate le casse, l’uomo, che pensava di farla franca, veniva raggiunto dall’addetto che aveva allertato il 113.

Al loro arrivo, gli operatori delle Volanti ascoltavano la ricostruzione dei fatti da parte del vigilante e conducevano l’autore del furto in Questura per gli accertamenti del caso, essendo lo stesso privo di documenti d’identità.

A seguito delle verifiche svolte dagli operatori di polizia si accertava che il soggetto era un pregiudicato con diversi precedenti penali e condanne per reati contro il patrimonio e per droga e che, inoltre, risultava irregolare sul territorio nazionale, nonché gravato da provvedimento di rintraccio in quanto fuggito dal CPR di Gradisca d’Isonzo (GO) nel mese di settembre di quest’anno.

A seguito delle formalità di rito, il soggetto veniva nuovamente espulso dal territorio nazionale ed accompagnato con decreto di trattenimento del Questore presso il CPR di Potenza.

Quaetsura di Parma