Grave incidente sul lavoro a Fidenza nella giornata del 1° maggio, PRC: “Mettiamo al centro la sicurezza dei lavoratori!”

È proprio nella giornata del primo maggio, nella giornata internazionale dei lavoratori e delle lavoratrici che da noi a Fidenza avviene l’ennesimo incidente sul luogo di lavoro, in questo caso dovuto allo scoppio di una tubatura alla Bormioli. Per fortuna le vite dei lavoratori sembrano non essere in pericolo, anche se le loro condizioni sono assai gravi.

Da diversi anni si parla di sicurezza sul lavoro, ma i risultati tardano ad arrivare. I dati dell’INPS su infortuni e morti sul lavoro nei primi tre mesi dell’anno sono terribili: i primi sono aumentati rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso del 50%, le seconde del 2,2%.

Inoltre, negli ultimi mesi si è pure sviluppata una nuova preoccupante tendenza, quella dei ragazzi giovanissimi che rischiano infortuni (o la vita) in alternanza scuola-lavoro, come nel caso di Giuseppe e Lorenzo, uno dei quali non aveva nemmeno 18 anni. È un trend molto preoccupante, che viene ignorato da troppo tempo. Noi di Rifondazione Comunista abbiamo fatto sempre di tutto per riportare questo tema al centro del dibattito politico, perché la riteniamo non semplicemente una battaglia ideologica, ma una lotta per una società più umana e più giusta. Per questo continuiamo a chiedere al governo di mettere finalmente al centro le richieste dei lavoratori e, almeno per questa volta, mettere le vite umane al di sopra del profitto e dare la priorità alla sicurezza della vita dei lavoratori.

PRC Fidenza – Circolo “Pietro Paolo Piro”