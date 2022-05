Guerra: “Sanità sempre più pubblica e di prossimità”

“Se c’è una lezione che abbiamo senz’altro imparato dalla crisi pandemica è l’importanza e la necessità di una sanità Pubblica e capillare sul territorio. Occorre potenziare la sanità parmense in ogni sua forma, portandola più vicina ai luoghi in cui si vive, promuovendo approcci innovativi anche attraverso infrastrutture informatiche e strumentazioni all’avanguardia”.

La Squadra del Candidato del centrosinistra Michele Guerra sta lavorando ad una serie di proposte con lo scopo di potenziare i servizi sanitari di prossimità, come l’assistenza domiciliare e gli Ospedali di Comunità, ridisegnando un nuovo sistema sanitario territoriale.

Una delle proposte riguarda, infatti, il percorso di conversione delle Case della Salute nel nuovo modello delle Case della Comunità, integrando servizi sanitari e assistenziali con quelli sociali territoriali, collaborando con il Terzo settore.

Si prevede di investire in un’ampia gamma di servizi : dalla medicina di gruppo agli infermieri di comunità, in modo da offrire un servizio 24/7 sul territorio nella logica della prossimità.

Un’ altra iniziativa che sarà nal piano per la prossima amministrazione è la riqualificazione del parco e del padiglione Rasori, da portare avanti in parallelo al progetto di recupero e sviluppo del Complesso Romanini-Stuard (recupero dell’ex Ospedale geriatrico Giuseppe Stuard e dell’ex CRA Romanini situate nel quartiere Oltretorrente).

Per rendere effettive e realizzabili tali iniziative, secondo guerra, sarà necessario rivedere e rimodellare il ruolo del Comune e, in particolare, del Sindaco nel rapporto tra Asl e Regione.

“La pandemia ci ha insegnato che la risposta al bisogno di cura deve poter arrivare direttamente a casa del paziente: in questo senso è necessario rafforzare le Unità Speciali di Continuità Assistenziale (USCA) come strumento di promozione della salute e di risposta ai bisogni in chiave di prossimità, accanto ai servizi offerti dalle Case della Salute”, conclude Guerra.