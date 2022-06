“I cattolici nella politica: un cammino per lo sviluppo umano”, questo il titolo del Convegno organizzato da FI e dal PdF che si è tenuto presso la sede elettorale del candidato sindaco Pietro Vignali, per evidenziare l’importanza della presenza di candidati cattolici nelle liste elettorali e che diano una testimonianza coerente dei valori non negoziabili in politica.

Per questa ragione, hanno sottolineato, la candidatura a sindaco di Pietro Vignali – che li condivide e li ha sempre sostenuti nella sua azione amministrativa – rappresenta un’autentica garanzia. I relatori del convegno hanno ripercorso alcumi temi fondamentali.

La musicologa Paola Mecarelli ha tracciato l’identità culturale di Parma che va riconosciuta e valorizzata per evitare che il suo patrimonio venga disperso, soprattutto in questo frangente in cui questi valori sono minacciati da ideologie che rivelano un pericoloso fanatismo anti cristiano.

Mattia Ricco, autore del libro “Parrocchie, Giovani e Liturgia”, ha definito l’importanza delle parrocchie come luogo di coesione sociale, sottolineando la necessità di una collaborazione costante con l’amministrazione comunale. Igino Morini, del Family Day Parma, ha affrontato il tema della famiglia come fondamento della società che in questi tempi sta subendo un attacco senza precedenti.

Maurizio Sandei, imprenditore, ha parlato dell’applicazione pratica e dell’importanza della Dottrina Sociale della Chiesa nel mondo del lavoro.

Ha concluso il convegno Pietro Vignali che ha ricordato la sua azione amministrativa a difesa dei valori cristiani, soprattutto con l’attuazione del Quoziente Familiare e ha ribadito la necessità di attuare sistemi di salvaguardia per arginare le nuove povertà. Presenti ai lavori del Convegno alcuni candidati in lista che si sono detti pronti a sostenere questi valori in caso di elezione in Consiglio Comunale: Laura Schianchi, Maria Teresa Tirelli, Isabella Spanò, Francesco Rutelli e Michele Gandolfi.