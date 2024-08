I commissari Martina Manta e Camilla Varesi nuovi funzionari alla Questura di Parma

Il uestore di Parma, Maurizio Di Domenico, questa mattina ha accolto due nuovi funzionari della Polizia di Stato ovvero la commissario Martina Manta e la commissario Camilla Varesi, entrambe provenienti dal 112° corso di formazione per commissari della Polizia di Stato, dando loro il benvenuto e augurando un proficuo lavoro.

Martina MANTA è nata a Galatina (LE) 32 anni fa, e nel 2018 si è laureata con lode in Giurisprudenza all’Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari. Dopo aver completato gli studi, ha svolto il tirocinio ex art. 73 D.L. 69/2013 nella Procura della Repubblica di Lecce, effettuando contestualmente la pratica forense, e conseguendo l’abilitazione all’esercizio della professione legale.

Iscritta all’albo dei giornalisti come giornalista sportivo, ha conseguito un Master online della scuola Altalex in diritto sportivo. Nel 2023 è risultata vincitrice del concorso per commissari, frequentando così il 112° corso Commissari alla Scuola Superiore di Polizia. Nell’ambito di tale periodo formativo ha conseguito inoltre all’Università La Sapienza di Roma, un Master Universitario di II livello in “diritto, organizzazione e gestione della sicurezza”.

La commissario Camilla Varesi, nata a Reggio Emilia 28 anni fa, nel 2020 si è laureata con lode in Giurisprudenza all’Università degli Studi di Bologna. Dopo aver completato gli studi, ha svolto il tirocinio ex art. 73 D.L. 69/2013 alla Procura della Repubblica di Reggio Emilia.

Nel 2023 è risultata vincitrice del concorso per 140 Commissari della Polizia di Stato, frequentando così il 112° corso Commissari alla Scuola Superiore di Polizia.

Nell’ambito di tale periodo formativo ha conseguito inoltre, all’Università La Sapienza di Roma, un master universitario di II livello in “diritto, organizzazione e gestione della sicurezza”.