I consiglieri regionali Matteo Daffadà e Pasquale Gerace: “Faremo squadra per Parma”

Avvicendamento in Regione: con l’ingresso del nuovo consigliere Pasquale Gerace, cambia la composizione delle commissioni per quanto attiene ai membri del gruppo Partito Democratico- Bonaccini presidente.

Il consigliere Matteo Daffadà, che resta membro della Commissione 3, “Territorio, ambiente e mobilità”, entrerà in quella della Sanità e delle Politiche economiche come capogruppo di maggioranza, in cui rivestirà anche il ruolo di capogruppo di maggioranza: «In questo anno mi sono dedicato a conoscere le realtà produttive e le imprese del nostro territorio, cosa che mi ha permesso di vedere il grande contributo e l’impegno profuso dl mondo dell’imprenditoria parmense allo sviluppo delle nostre comunità e alla ripartenza – commenta il consigliere Daffadà – la Sanità è un tema che ho a cuore da tempo e, a maggior ragione dopo quest’anno complicato, penso sia fondamentale farne parte».

I consiglieri Daffadà e Gerace faranno squadra per rappresentare il territorio e portare a Bologna la voce di Parma.

«Esprimo la mia piena soddisfazione per le commissioni di cui farò parte – ha detto Gerace, nuovo entrato in Assemblea regionale – In particolare quella cultura, turismo, sport, scuola e formazione mi permetterà di portare avanti l’esperienza compiuta in questi anni come assessore nel comune di Salsomaggiore. Penso che dopo la lunga parentesi pandemica proprio la cultura potrà rivelarsi una leva fondamentale per la ripresa socioeconomica e per rinsaldare il senso di comunità nei nostri territori. Quanto alla commissione bilancio, credo sia lo snodo di tutte le azioni e le leggi della Regione con i finanziamenti a bandi e progetti, quindi un vero osservatorio privilegiato. Partendo dal lavoro in commissione cercherò di valorizzare le istanze provenienti da Parma e dai comuni della Provincia».