I festival “LIBERaVOCE” e “VOCE podcast live” insieme per una grande festa del racconto al Teatro al Parco

La voce da sempre ci accompagna dentro le storie. Dalle fiabe lette a voce alta nell’infanzia ai podcast che ascoltiamo grazie alle app, passando per reading e performance. E per raccontare questo potere della voce arriva a Parma, nel weeekend del 8 | 10 novembre, un esperimento inedito e corale fra testo scritto e narrazione orale. Dopo le loro prime edizioni di successo si combineranno, infatti, al Teatro al Parco le energie ed i protagonisti di Voce Podcast Live, format inedito ideato dall’Assessorato alla Cultura, e del Festival LiberaVoce frutto delle proposte e dell’organizzazione delle realtà del Patto per la Lettura di Parma coordinate dalle biblioteche comunali.

Voce farà vivere, nello spazio buio delle sale di un teatro, la diretta e la costruzione di puntate podcast firmati da autori che hanno saputo conquistare il grande pubblico nazionale, abbinando alla parola i “trucchi del mestiere” di sound designer, in un mix di letteratura, cinema, radio secondo quello che oggi rappresenta il podcast, strumento di divulgazione culturale e di nuove narrazioni. LIBERaVOCE proporrà incontri con autori, reading poetici, conversazioni, letture sceniche ed iniziative dedicate a bambini e famiglie, in un costante dialogo fra libro e racconto orale. Le proposte, realizzate dalla comunità dei lettori di Parma, saranno – come da tradizione – improntate allo stimolo e promozione della lettura, mentre i protagonisti di Voce offriranno, in un dialogo generativo, una panoramica di quella “biblioteca digitale a voce alta” custodita dai podcast. Dall’unione delle brevi, ma partecipate, tradizioni dei due festival nascerà quindi un’offerta innovativa e ricca di stimoli che, nel segno del racconto orale, potrà intercettare tutta la numerosa comunità di appassionati lettori (e ascoltatori) di Parma.

L’intenso programma sotto elencato prevede tutti gli incontri ad ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

PROGRAMMA VOCE Podcast live – LIBERAVOCE autunno

8-9-10 NOVEMBRE

TEATRO AL PARCO

VENERDÌ 8 novembre

ORE 16 – Sala media

La storia siamo noi – Racconti dal Cimitero della Villetta – con la partecipazione di Giancarlo Gonizzi e Pietro Arfini (Echo Media)

A cura delle Biblioteche del Comune di Parma

ORE 17 – Sala piccola

Strade. Percorsi di umanità

Presentazione e letture dalla raccolta di racconti di Paolo Scivoletto

ORE 17 – Sala media

Bestiario. Piccolo dizionario di grandi Bioequivoci di Paola Peresin

Presentazione del libro con letture dell’autrice.

A cura della Società Parmense di Scienze Naturali – APS e dell’Associazione Donne Ambientaliste – ODV

ORE 17.30 – Sala piccola

L’Alfiere nero di Arrigo Boito

Letture e presentazione del racconto di Arrigo Boito nell’edizione illustrata da Anna Bartoli.

Con Alessandro Bacchini, Referente Comitato Soci Emil Banca e Anna Bartoli, illustratrice e designer.

Al termine firmacopie con l’illustratrice

ORE 18.30 – Sala media

MARINO SINIBALDI Timbuctu (Il Post) con MAURA GANCITANO

VOCE Podcast live

SABATO 9 novembre

ORE 11 – Sala grande

Il visconte dimezzato e altre storie

Podcast live recitato dagli studenti del Liceo Scientifico Giacomo Ulivi di Parma nell’ambito del progetto Occhi chiusi, sguardo alto a cura di Alberto Leoni e Sandro Nardi per Officina Arti Audiovisive di Ecole Coop, in collaborazione con la docente Maria Chiara Manchi del Liceo Giacomo Ulivi di Parma

ORE 15.30 – Sala piccola

Stella e Giotto cercano gli extraterrestri

Narrazione per bambini con Kamishibai dal racconto di Lara Albanese e Alessandra Zanazzi

A cura dell’Associazione Googol

ORE 16 – Sala media

Anteprima del festival della narrazione industriale (Parma 28-30 novembre)

Chi è fuori non sa, chi è dentro non parla. L’azienda narrata da chi la vive.

Aldo Tagliaferro intervista Alberto Albertini

A cura dell’Associazione Il Borgo

www.festivalnarrazioneindustriale.it

ORE 16.30 – Sala piccola

I Fiori ed altre storie: omaggio ad Aldo Palazzeschi nel cinquantenario della morte

A cura del Gruppo di Lettura ad Alta Voce “Leggendaria” dell’Associazione Amici della Biblioteca San Leonardo-APS

ORE 17.00 – Sala piccola

Stoner di John E. Williams: conversazione sul libro

A cura del Gruppo di “Lettura appassionata” dell’Associazione Amici della Biblioteca di San Leonardo- APS

ORE 17.30 – Sala media

Amori difficili

Letture ad alta voce di tre racconti brevi di Italo Calvino tratti da “Amori difficili” con accompagnamento musicale – con Gianfranco Tosi, Compagnia Bulezumme, Andrea Gatti e Marta Poggi. Musiche di Diego Baruffini e Fede Volta.

A cura delle Biblioteche del Comune di Parma

ORE 18.15 – Sala piccola

Voci di bibliotecarie e voci delle biblioteche: il manifesto IFLA UNESCO delle biblioteche pubbliche 2022, letto in quattro lingue dalle bibliotecarie.

A cura della Sezione Emilia-Romagna dell’Associazione Italiana Biblioteche

ORE 19.00-Sala grande

MATTEO BORDONE Tienimi Bordone (Il Post) con LUCA SOFRI

VOCE Podcast live

ORE 21.00 – Sala grande

ARIANNA PORCELLI SAFONOV Natale Acido (Storielibere.fm)

VOCE Podcast live

DOMENICA 10 novembre

ORE 10.30 – Sala media

Fiore rosso di libertà

Letture tratte da Lettere dal carcere di Antonio Gramsci

Commento di Carlo Varotti, docente di letteratura italiana dell’Università di Parma

Presentazione del nuovo album musicale “Giglio tigrato” del cantautore Rocco Rosignoli

A cura di Montanara Laboratorio Democratico – APS

ORE 16 – Sala media

Attraverso il bosco

Letture con accompagnamento musicale dal libro di Cinzia Abelli (Epika Edizioni)

Con Resi Alberici e Andrea Gatti – Accompagnamento musicale di Alberto Padovani (chitarra e voce)

A cura delle Biblioteche del Comune di Parma in collaborazione con VocinArte

ORE 17.30 – Sala media

Dar corpo all’invisibile

Letture da Dove il vento si ferma a mangiare le pere, La ballata del vento, L’alfabeto delle anime e La lepre e la luna da cui è stato tratto il podcast Donne dell’ombra

Con Mario Ferraguti

A cura delle Biblioteche del Comune di Parma in collaborazione con PodFest

ORE 19.00 – Sala grande

DANIELA COLLU Sigmund (Il Post) con MASSIMO CIRRI

VOCE Podcast live

ORE 21.00 – Sala grande

FRANCESCO MANDELLI Quante Scene. Il cinema che ci ha cambiato la vita (Chora Media per Universal Pictures Italia)

VOCE Podcast live

ALTRE LOCATION:

VENERDÌ 8 novembre

ORE 17.30 – Casa Editrice Berti

Le letture di Michela Murgia

La presentazione di un quaderno, ancora inedito, curato da Voglia di leggere e dal circolo Grazia Deledda, in cui si dà conto di tre eventi organizzati tra l’inverno del 2023 e la primavera del 2004 a Parma e a Viadana, dedicati alla discussione di altrettanti libri della scrittrice sarda: “Stai zitta”, “Il mondo deve sapere” e “Accabadora”.

A cura di Voglia di Leggere

ORE 17 – Ape Museo

Labentia signa: il De rerum natura di Lucrezio nella traduzione di Milo De Angelis

Conferenza con letture dal De rerum natura di Lucrezio nella traduzione di Milo De Angelis. Il poeta e traduttore Milo De Angelis conversa con il prof. Giuseppe Biondi, letture di Viviana Nicodemo.

A cura dell’Associazione Amici della Biblioteca di San Leonardo – APS con il sostegno di Fondazione Monteparma

SABATO 9 novembre

ORE 16.30 – Centro Civico di Sorbolo

Giallo Italiano “Giochi di ruolo” di Gabriella Genisi

Incontro con l’autrice – Moderatrice Sarah Savioli

A cura del Circolo Culturale Amici del Libro – APS, Sorbolo

ORE 17 – Biblioteca Malerba

Antonio Gramsci tentato da D’Annunzio e dai futuristi

Primo di tre incontri di arte e storia in Italia negli anni ’20 e ’40 del Novecento

Con Ubaldo Delsante, storico dell’arte

A cura di Montanara Laboratorio Democratico – APS

DOMENICA 10 NOVEMBRE

ORE 15 – Ritrovo all’ingresso del Teatro al Parco

Parma Ducale nei racconti dei viaggiatori

Un racconto a due voci durante una passeggiata all’interno del Parco Ducale: una guida turistica illustra la storia e le trasformazioni del Giardino supportata da una voce narrante che leggerà testi di viaggiatori stranieri in visita alla città Ducale

A cura di Itinera Emilia

Prenotazione obbligatoria a info@itineraemilia.it