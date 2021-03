I Lions Club Busseto donano tessere alimentari e uova di pasqua per 35 famiglie del paese

Nei giorni scorsi il Lions Club Busseto “Giuseppe Verdi” ha consegnato all’Amministrazione Comunale 35 tessere prepagate per la spesa di generi alimentari che verranno distribuite a famiglie in difficoltà. Un gesto quello dei Lions che si colloca all’interno di una “catena della generosità” che il Club promuove da anni, dimostrando sempre la sua presenza ed attenzione per il territorio bussetano. Insieme alle tessere alimentari – che saranno distribuite nei prossimi giorni – alle famiglie arriverà anche un omaggio pasquale, un uovo di cioccolata, sempre donato dai Lions.

“Anche in occasione delle festività Pasquali, con questo Service i Lions del Club Busseto Giuseppe Verdi hanno voluto dare un segno concreto di solidarietà e vicinanza a quelle famiglie del territorio di Busseto che attraversano un periodo non facile di disagio economico che, purtroppo, l’attuale situazione dovuta alla pandemia ha ulteriormente accentuato. Nello spirito e nel significato autentico del nostro motto “WE SERVE” siamo certi che questo Service, seppure non risolutivo, possa contribuire a portare un pò di serenità a queste 35 famiglie in difficoltà”, ha affermato il presidente dei Lions Giuseppe Bonanno.

“Ad un anno dall’inizio della pandemia – afferma l’assessore con delega ai servizi alla persona Elisa Guareschi – la crisi economica si è aggravata; le continue restrizioni e l’incertezza rispetto ad un ritorno alla normalità stanno mettendo a dura prova tante famiglie bussetane; la donazione di queste tessere alimentari in un’ottica di sostegno concreto si rivelano davvero preziose. Come Amministrazione, unitamente all’ufficio comunale e alle associazioni territorio stiamo cercando di far fronte alle richieste che purtroppo stanno aumentando. Siamo davvero grati al Lions Club di Busseto che con continuità si prodiga mostrando un cuore grande per la cittadinanza, distinguendosi sempre per opere di solidarietà importanti”.

Presenti alla consegna per il Lions Club il Presidente Giuseppe Bonanno e Andrea Rinaldi, e per il Comune di Busseto il vice sindaco Gianarturo Leoni, l’assessore con delega ai servizi alla persona Elisa Guareschi e Roberta Curtarelli, responsabile del settore servizi alla persona.