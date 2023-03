Il 25 marzo al Circolo Vespini di Sala Baganza Pranzo solidale per il progetto “Casa donne”

Sabato 25 marzo alle 12.30 al Circolo Anziani “Ivo Vespini” di Sala Baganza, si potrà gustare un ottimo menu in compagnia e, allo stesso tempo, fare del bene sostenendo il progetto “Casa donne”, attivo in tutti i comuni dell’Unione Pedemontana Parmense.

Il ricavato del “Pranzo solidale”, promosso dal Comune di Sala Baganza in collaborazione con il Circolo Vespini, la Pro loco e l’Associazione Enigma, verrà infatti devoluto alle case di accoglienza per le donne in difficoltà e i loro figli, gestite da Pedemontana sociale.

Il pranzo propone un menu fisso a 20 euro e i posti a tavola potranno essere prenotati entro venerdì 24 marzo, telefonando al numero 333 3322645.

“Casa donne” è un progetto fondamentale, che assicura un rifugio in situazioni di emergenza. Rifugio, perché il più delle volte le ospiti, spesso insieme ai loro bambini, hanno la necessità di allontanarsi urgentemente dalla loro casa per sfuggire a violenze. Una volta accolte, Pedemontana sociale attiva per ognuna di loro un progetto specifico individualizzato per aiutarle e dar loro modo di “riorganizzare” la propria vita.