Il candidato sindaco Luigi Spinazzi per la lista Fontanellato Progresso incontra i cittadini

Come aveva promesso in occasione del lancio della propria candidatura a sindaco di Fontanellato, Luigi Spinazzi, in corsa per la lista “Fontanellato Progresso”, prosegue nelle occasioni di ascolto, conoscenza e dialogo con la comunità: da questa settimana prenderanno il via due diversi momenti in cui sarà possibile per i cittadini parlare personalmente con Spinazzi nella sede elettorale di “Fontanellato Progresso” (in viale Vaccari angolo via Duca di Savoia, a Fontanellato).

Fino alla fine del mese, ogni martedì e giovedì (14, 16, 21, 23, 28, 30 settembre) dalle ore 10:30 alle ore 12 gli abitanti del paese potranno prendere Un caffè con il candidato per conoscerlo personalmente e raccontargli la Fontanellato che vorrebbero vivere nei prossimi cinque anni. Inoltre Spinazzi si rende disponibile anche in orario pomeridiano per un Aperitivo con Luigi nelle giornate di venerdì 17 e 24 settembre, a partire dalle ore 18:30, sempre presso la sede elettorale di “Fontanellato Progresso”.

L’impegno del candidato infine è rivolto anche a chi è fisicamente impossibilitato a raggiungerlo di persona, con l’attivazione di un indirizzo e-mail dedicato: spinazzisindaco@gmail.com, al quale risponderà con piacere a segnalazioni, proposte, possibili idee per migliorare insieme alla sua squadra il territorio. Tutte queste nuove occasioni di incontro vanno ad aggiungersi al banchetto elettorale della lista presente al mercato domenicale; e agli incontri nelle località in tutto il territorio che proseguiranno stasera, lunedì 13 settembre, alle ore 21 a Toccalmatto, presso l’area della Chiesa Santa Margherita.

“Porre la comunità al centro: ecco cosa significa, per me, andare “al Cuore”. Al Cuore delle questioni. Al Cuore delle persone. Al Cuore di Fontanellato”: sono le parole di Luigi Spinazzi, candidato a sindaco per “Fontanellato Progresso”, sulla pagina facebook della lista.