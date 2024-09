Il Console Generale delle Filippine a Milano ricevuto in municipio

Visita in municipio del Console Generale delle Filippine a Milano Elmer G. Cato. Il Console è stato ricevuto dal Sindaco Michele Guerra. La visita si inserisce in un percorso di consolidamento delle relazioni internazionali della città ducale con diversi Paesi del mondo. La visita è stata l’occasione per esaminare gli scenari di collaborazione e per consolidare i rapporti tra Parma e le Filippine. Tra gli argomenti anche il ruolo svolto a Parma dall’importante comunità filippina presente in città.