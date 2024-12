“Il menù di Ettore”: l’assessore Brianti al pranzo di Natale con gli anziani de “La Casa di Alberi”

Non è stato solo un pranzo natalizio quello dell’assessore ai servizi sociali del Comune di Parma Ettore Brianti insieme agli ospiti della residenza per anziani “La Casa di Alberi”, gestita dalle cooperative Zenit Sociale e Proges, per l’occasione già addobbata di decorazioni di Natale.

Brianti ha accettato l’invito a pranzo e ha proposto lui agli anziani un menù, “il menù di Ettore”, poi avvallato dalla struttura per quanto riguarda l’appropriatezza nutrizionale e le esigenze degli ospiti.

In un clima di festa e convivialità sono stati serviti lasagne, lonza al latte con patate arrosto, insalata e pandoro. Un successo!