Il ricercatore dell’Università di Parma Maurizio Piergiovanni premiato dalla Società Chimica Italiana

Maurizio Piergiovanni, giovane Ricercatore del Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale dell’Università di Parma, è risultato vincitore del Premio DSM-SCI 2024 per il suo lavoro di ricerca Development of a Fully Automated Method HS-SPME-GC-MS/MS for the Determination of Odor-Active Carbonyls in Wines: a “Green” Approach to Improve Robustness and Productivity in the Oenological Analytical Chemistry.

Questa la motivazione: “Per aver pubblicato un metodo innovativo e sostenibile per la determinazione di composti carbonilici volatili nei vini mediante GC-MS/MS. Il lavoro scientifico si distingue per l’approccio meticoloso alla generazione del dato analitico e per la mole di dati sperimentali prodotti. Lo studio rappresenta un importante passo avanti nella comprensione del processo di invecchiamento dei vini e potrebbe avere un impatto significativo sulla produzione di vini di alta qualità“.

Il Premio DSM-SCI è assegnato ogni anno a una giovane ricercatrice o a un giovane ricercatore under 35 che si sia distinto nell’ambito dell’applicazione di tecniche di spettrometria di massa. I criteri di valutazione tengono in considerazione la rilevanza scientifica e l’innovatività dei risultati ottenuti, la collocazione editoriale delle opere e il loro impatto nella comunità scientifica internazionale di riferimento.

Il Premio è stato conferito in occasione del XXVIII Congresso Nazionale della Società Chimica Italiana SCI 2024: in una sessione presieduta dalla Presidente della DSM Giuliana Bianco, il vincitore è stato invitato a presentare una comunicazione orale sui risultati maggiormente significativi del proprio lavoro, pubblicato sulla rivista Journal of Agriculture and Food Chemistry,

Maurizio Piergiovanni è ricercatore al Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale e svolge attività scientifica sotto la guida della docente Monica Mattarozzi nell’ambito del progetto ONFoods – Research and innovation network on food and nutrition Sustainability, Safety and Security – Working ONFoods per un Partenariato esteso inerente alla tematica 10 – Modelli per un’alimentazione sostenibile – della Missione 4 Componente 2 PNRR (PI la docente Maria Careri).