Il Times indica Parma come weekend perfetto: “Ha un cibo irresistibile, cultura ed eleganza”

La città perfetta per un weekend di autunno? È Parma con il suo cibo irresistibile, eleganza e cultura.

A scriverlo è il Times, storico quotidiano britannico (fondato nel 1785): in prima pagina della versione online (2,1 milioni di visitatori paganti e 539.000 abbonati alla versione cartacea con una circulation di un milione) è uscito un dettagliato servizio dal titolo “La città discreta con un cibo così buono che si chiama come lei”.

L’articolo porta la firma della giornalista Julia Brookes che ha potuto scoprire la città emiliana dopo aver partecipato a un viaggio stampa dal 24 al 27 aprile, sostenuto in parte da Apt Servizi Emilia-Romagna.

Il Times suggerisce Parma come il luogo ideale per una fuga di autunno. E per tanti motivi: è descritta come “piena di charme, con hotel eleganti, un cibo irresistibile, cultura e senza folle di turisti, a differenza di tante altre città italiane”.

Nei 48 ore di soggiorno a Parma, Julia Brookes ha scoperto che in questa affascinante città, a metà strada fra Bologna e Milano, famosa per il suo prosciutto setoso e il croccante parmigiano reggiano, c’è tanto da vedere perché è un luogo colto, rilassato con un raffinato centro storico che riverbera le vicende del suo passato”.

La giornalista ha stilato per i suoi lettori internazionali un itinerario, da percorrere a piedi o in bicicletta, che si snoda fra la Cattedrale, il Battistero in marmo rosa di Verona ornato di affreschi bizantini dorati, il maestoso Palazzo della Pilotta con il magnifico Teatro Farnese tutto in legno, la meravigliosa Biblioteca Palatina, il Teatro Regio, il Parco Ducale della sempre amata Maria Luigia, duchessa di Parma, Piacenza e Guastalla dal 1814 al 1847.

“Da Parma – scrive Brookes – si possono anche facilmente raggiungere Bologna, Modena e Reggio Emilia”. L’articolo è ricco di consigli su dove mangiare, cosa assaggiare, dove dormire, i luoghi per l’aperitivo e le esperienze da vivere, come quella di seguire in diretta come nasce il Parmigiano Reggiano. Bisogna alzarsi presto ed essere al caseificio alle 7.30 per assistere alla colata del latte che viene versato nella grande caldaia dove verrà lavorato fino ad arrivare al momento più emozionante: la grande cattedrale del formaggio piena di ruote lucenti.

