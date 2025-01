Inaugurazione a Parma del nuovo circolo di Nazione Futura col libro di Giovanni Toti

Venerdì 10 gennaio alle ore 18 presso l’Hotel Parma Congressi (Via Emilia Ovest 281) a Parma si terrà la conferenza “Quale Giustizia?” con la presentazione del libro di Giovanni Toti “Confesso: Ho Governato”, un racconto diretto e personale sull’esperienza di governo e le sfide politiche affrontate negli ultimi anni dal già governatore della Liguria.



L’appuntamento, a cui parteciperà l’autore del libro, sarà anche l’occasione per l’inaugurazione del Circolo Nazione Futura Parma a cui hanno aderito già numerosi associati, principale think tank conservatore italiano che ad oggi conta più di settanta circoli in tutta Italia.



Ad affiancare Toti durante la serata sarà Francesco Giubilei, presidente di Nazione Futura, della Fondazione Tatarella e direttore scientifico della Fondazione Alleanza Nazionale. Il dibattito sarà introdotto da Francesca Gambarini, neo responsabile del circolo parmense.



Il libro di Toti, con la prefazione di Alessandro Sallusti, affronta temi centrali della politica italiana come la ricostruzione del Ponte Morandi e il rilancio della Liguria ma è soprattutto l’occasione per discutere di un tema centrale nel dibattito politico come la giustizia.





Francesca Gambarini spiega le ragioni che l’hanno portata ad aprire un circolo di Nazione Futura: “con orgoglio e determinazione inauguriamo a Parma il circolo Nazione Futura, un punto di riferimento per un mondo liberale che con coraggio desidera essere protagonista della storia del nostro Paese. In un periodo di difficoltà, credo fermamente che il nostro Paese abbia bisogno del contributo di tutti. Stimoleremo un dibattito costruttivo e coinvolgeremo la società civile, che ha voglia di confrontarsi su temi nazionali e locali”.



Inoltre, aggiunge Francesco Giubilei: “L’apertura di un nuovo circolo di Nazione Futura a Parma è una notizia importante per la nostra associazione che continua a crescere e radicarsi in tutta Italia. Francesca Gambarini darà un valido contributo di idee e iniziative in una città politicamente strategica per l’Emilia Romagna come Parma”.



L’evento è aperto al pubblico fino a esaurimento posti, per informazioni: info@nazionefutura.it