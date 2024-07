Incidente ferroviario nella zona di via Toscana la strada rimarrà chiusa

“Nella zona di via Toscana ha sviato una carrozza di coda di un treno merci di una compagnia estera.



Siamo immediatamente arrivati sul posto, non c’è dispersione di merci pericolose, ma l’incidente ha fatto schizzare moltissime pietre dalla massicciata ferroviaria che ora occupano tutta la strada e i danni sono ingenti.



Al momento solo tre persone coinvolte hanno riportato contusioni di lieve entità, ma occorrerà monitorare la situazione.



La prima impressione, da qui, è che si debba davvero ringraziare che non sia successo nulla di molto più grave”. Così il sindaco Michele Guerra

In seguito all’incidente ferroviario accaduto nel tardo pomeriggio, il Comune di Parma informa che è stata disposta la totale chiusura al traffico di tutto il tratto di via Toscana che va da via Strobel alla intersezione con la rotonda di via Mantova. I residenti di via Toscana potranno accedere alle loro abitazioni soltanto a piedi, parcheggiando i propri veicoli nelle vie limitrofe.

Il ripristino, che verrà effettuato da Rete Ferroviaria italiana, è programmato per la giornata di domani.



I treni regionali tra Fidenza e Reggio Emilia verranno temporaneamente sostituiti da bus messi a disposizione da Ferrovie dello Stato.