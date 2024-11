Incidente in un cantiere edile a Gaiano di Collecchio, Cgil, Cisl, Uil: “Più cultura della sicurezza”

I sindacati Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil intervengono, con una nota congiunta, sull’episodio accaduto in un cantiere edile a Gaiano.

“Apprendiamo dalla stampa l’ennesimo grave infortunio in un cantiere edile della nostra provincia, accaduto l’altro ieri a Gaiano di Collecchio. Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil esprimono solidarietà e auspicano la ripresa migliore possibile per il lavoratore colpito.

Saranno le autorità competenti ad effettuare le dovute verifiche sull’accaduto, purtroppo a solo un mese di distanza dall’ultimo infortunio avvenuto a Salsomaggiore. Siamo costretti a richiamare l’attenzione sul tema degli infortuni. Nonostante i continui richiami alla salute e sicurezza, evidentemente è ancora insufficiente l’attenzione su questo tema di primaria importanza per i lavoratori.

In questo settore come organizzazioni sindacali di categoria abbiamo sempre posto attenzione alla sicurezza, sia attraverso la contrattazione, sia nell’agire quotidiano anche attraverso le figure degli Rlst, figure presenti anche sul nostro territorio, che quotidianamente si occupano di visitare cantieri, interagire con i lavoratori e le aziende del settore per diffondere la cultura della sicurezza e richiamare le aziende laddove si verificano situazioni non sicure. Certo che la nostra azione dovrebbe essere maggiormente coadiuvata da controlli degli enti competenti attraverso un investimento e un rafforzamento delle autorità preposte.

L’introduzione della patente a crediti, in vigore dal primo ottobre, non sarà purtroppo uno strumento sufficiente a debellare la piaga degli infortuni, auspichiamo riesca almeno ad elevare l’attenzione sulla sicurezza in tutte le aziende”.