L’Iren risponde alla CGIL Parma sul calo dei dipendenti dell’inceneritore

La presa di posizione della FP CGIL di Parma in ordine alle problematiche relative al personale in servizio presso il termovalorizzatore del Polo Ambientale Integrato di Parma ha destato non poca sorpresa, in quanto le tematiche sono da tempo oggetto di costante confronto, formale e informale, tra le Parti.

In particolare, sui temi posti in discussione, negli ultimi mesi si sono tenuti ben tre incontri sindacali, sempre fornendo – da parte dell’azienda – costanti aggiornamenti sulla situazione generale e sulle assunzioni fatte e/o in corso.

Venerdì 19 luglio è stata ricevuta la nota sindacale, nella quale la FP CGIL ha chiesto anche un ulteriore incontro che Iren Ambiente – con la consueta disponibilità al dialogo – era in procinto di convocare a breve, dopo avere verificato le disponibilità delle Parti.

Nel merito, per quanto riguarda le assunzioni, nel 2024 sono in corso e saranno fatte n. 7 assunzioni con le seguenti tempistiche:

n. 2 assunzioni decorrenti dal 1° luglio 2024

n. 3 assunzioni decorrenti dal 16 luglio 2024

n. 2 assunzioni decorrenti dal 1° settembre 2024



Contrariamente a quanto affermato da FP CGIL, ove erroneamente si pone l’accento su numeri non corrispondenti alla realtà dei fatti, 5 di queste assunzioni vanno a ricoprire posizioni rimaste scoperte a seguito di dimissioni, mentre 2 assunzioni in più riguardano la copertura di posizioni aggiuntive alla turnazione, dando applicazione ad un accordo sindacale sottoscritto nel 2022. Parallelamente stanno procedendo le selezioni per la ricopertura di un ulteriore posto di manutentore.

L’azienda, come sempre, rimane disponibile al dialogo ed al confronto con le parti sindacali su ogni tipo di problematica in applicazione di quanto previsto dal CCNL e dagli accordi sindacali territoriali.