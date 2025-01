La docuserie Storie dell’Oltretorrente su youtube

La docu-serie “Storie dell’Oltretorrente” arriva su youtube. Il primo episodio “Di là dall’acqua” sarà pubblicato venerdì 10 gennaio alle ore 18, in modalità première, sul canale youtube Storie dell’Oltretorrente. A seguire, ogni venerdì per tre mesi, andrà online un nuovo episodio rendendo così fruibile tutta la serie in 13 episodi.

Qui il link al primo video: https://youtu.be/nYbXrlSLg-M

“Storie dell’Oltretorrente” è una docu-serie originale, scaturita da una proposta di Andrea Paini e del compianto Corrado Marvasi di narrare in video avvenimenti, personaggi e caratteristiche che contraddistinguono l’Oltretorrente, quartiere simbolo della Parma popolare. Le associazioni promotrici sono circolo Aquila Longhi, Corale Verdi, Famija Pramzana, Gruppo Oltretorrente Baseball, circolo Toscanini.

Ideazione e realizzazione sono di Francesco Dradi, autore e regista, con la collaborazione di Antonio Cavaciuti nella stesura di soggetto e sceneggiatura, ispirati al libro “Guida di viaggio all’Oltretorrente” per raccontare con stile documentaristico le peculiarità del quartiere “de d’la da l’acua”.

Dradi di volta in volta si fa accompagnare da narratrici e narratori (Caterina Poldi, Rocco Rosignoli, Mirella Cenni) e intervista alcuni esperti tra i quali gli storici Giancarlo Gonizzi, Margherita Becchetti, Valerio Cervetti, William Gambetta. Assieme a loro tante altre persone sono protagoniste e sveleranno angoli nascosti del quartiere, portando in luce aspetti noti e meno noti, ma comunque ricchi di fascino. Montaggio e post-produzione sono stati curati da Renato Lisanti di Luminolfilm. La produzione esecutiva è della cooperativa Chiara comunicazione. Patrocinio e contributi sono stati concessi dal Comune di Parma e dalla Regione Emilia-Romagna. L’iniziativa è sostenuta da numerosi sponsor e da un crowdfunding. I main sponsor sono Fondazione Monte Parma, Ciemme, La Giovane e Consultinvest.

La docu-serie “Storie dell’Oltretorrente” è stata prodotta nel 2023, proiettata al cinema Astra e recentemente trasmessa da 12-Tv Parma. Ora il completamento del percorso con la pubblicazione su youtube.