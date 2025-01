La Mezzani Film e la Congrega dell’Anolino Morbino donano all’Oncoematologia pediatrica 5.000 euro

La solidarietà della Bassa parmense continua a crescere, con un supporto sempre più forte all’Ospedale dei bambini “Pietro Barilla” per i suoi piccoli pazienti, in particolare al reparto di Oncoematologia pediatrica diretto da Patrizia Bertolini.

Quest’anno, la Mezzani Film Production e il regista Romeo Azzali, noti per le loro produzioni cinematografiche originali, hanno rinnovato il loro impegno solidale attraverso il film “Sconcerto nella Bassa”, regalando un contributo di 5.000 euro al reparto.

In “Sconcerto nella Bassa”, il pubblico ha assistito a una storia ambientata alla fine dell’Ottocento, incentrata sulla rivalità musicale tra il concerto Cantoni e quello dei Pinazzi. Ma è la storia d’amore tra Romeo Cantoni e Giulietta Pinazzi, che si sviluppa nel cuore della faida familiare, a creare il vero “sconcerto” nella Bassa.

Il film, proiettato il 6 dicembre scorso al The Space, è stato accolto con grande entusiasmo dal pubblico. Come ha spiegato Romeo Azzali: “Lo ‘Sconcerto’ ha portato nuovi frutti dalla Bassa, grazie anche all’impegno della Congrega dell’Anolino Morbino, che ha contribuito ad aumentare l’incasso, facendo sì che la somma totale raggiungesse i 5.000 euro. È un grande onore per noi della Mezzani Film collaborare con il reparto della dottoressa Bertolini, unendo la beneficenza al divertimento”.

Il regista ha voluto esprimere i suoi sentiti ringraziamenti a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo “Kolossal”, come lui stesso definisce il film, tra cui Eugenio Martani e Marco Pierobon, che hanno coinvolto il concerto Cantoni e la Mezzabanda “Franco Azzoni”.

Tra i protagonisti principali spiccano anche Eleonora Antonico, Christian Marchi e Luigi Lupo Azzali, rappresentanti di un cast eccezionale. Il tutto accompagnato dalle musiche originali di Otello Azzali e dalla collaborazione dell’aiuto regista Giovanni Pellegri.

Un caloroso applauso va ai protagonisti di questo “Sconcerto”, che ogni anno rinnovano il loro impegno a favore dei pazienti e delle famiglie del reparto di Oncoematologia pediatrica. Il personale, contagiato dall’entusiasmo e dall’affetto dei donatori, ha espresso i suoi sentiti ringraziamenti attraverso la direttrice Patrizia Bertolini che, insieme alla coordinatrice infermieristica Maria Luisa Zou e al personale infermieristico, ha dichiarato: “È un piacere vedere tanta generosità, frutto del coinvolgimento di tante persone in un’avventura che è ormai diventato un appuntamento molto atteso della stagione”.