La premiazione degli alunni da 10 e 10 e lode

Questo pomeriggio 532 studenti, con le loro famiglie, hanno partecipato, sotto i Portici del Grano, all’ormai tradizionale appuntamento della consegna dell’attestato di merito che l’Amministrazione Comunale conferisce ai ragazzi che hanno raggiunto la votazione massima (10 e 10 e lode) nel superamento dell’esame di terza media.

Un momento speciale, nel cuore di Parma, nei primi mesi del loro percorso nelle scuole superiori.

Le premiazioni, per evitare assembramenti, sono state suddivise in due tranche distinte per scuole di appartenenza.

Sul palco, accanto all’ingresso del Municipio, il sindaco Federico Pizzarotti e l’assessora alla Scuola Ines Seletti, affiancati dai rappresentanti degli istituti cittadini, hanno premiato i ragazzi meritevoli di un riconoscimento ufficiale, sottolineando come il loro impegno quotidiano e i risultati ottenuti possano essere di stimolo e di esempio per tutti i compagni.