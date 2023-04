La Provincia cerca istruttori informatici per un nuovo elenco di idonei per questo profilo professionale

La Provincia di Parma ha pubblicato oggi, 28 aprile, in Gazzetta ufficiale, sul portale inPA e sul suo sito web l’avviso per una nuova procedura selettiva per la formazione di un elenco di idonei per il profilo di Istruttore informatico, Area Istruttori, per tecnici informatici con diploma di Istruzione Secondaria di secondo grado di: ragioniere programmatore, perito informatico, perito industriale, perito tecnico in grafica e comunicazione o altro diploma equipollente a indirizzo informatico che consenta l’iscrizione ad una facoltà universitaria oppure qualsiasi diploma di maturità quinquennale accompagnato da Diploma di Tecnico Superiore rilasciato dagli ITS e riconosciuto dal MIUR, ad indirizzo informatico oltre le lauree di indirizzo tecnico scientifico riportate nell’avviso.

L’elenco degli idonei è una procedura selettiva speciale che non si conclude con una graduatoria di merito, bensì con l’approvazione di un elenco di idonei ovvero di candidati adatti a ricoprire un determinato profilo professionale a cui la Provincia e gli enti convenzionati del territorio attingono in modalità semplificata per ricoprire specifici posti.

L’elenco degli idonei dura tre anni e va aggiornato almeno ogni anno, incrementandolo con nuovi idonei, a seguito di nuove procedure selettive.

“Abbiamo già sperimentato positivamente questa innovativa modalità di reclutamento del personale, e ora la applichiamo alle figure dei tecnici informatici – spiega il Presidente della Provincia Andrea Massari – In questo modo la Provincia continua a sostenere i Comuni, che possono assumere nuovo personale già selezionato, evitando le lunghe e costose procedure dei concorsi in proprio. Ed è una opportunità importante per i giovani che aspirano ad entrare nella pubblica amministrazione: gli idonei possono essere “interpellati” dai vari enti convenzionati nell’ambito provinciale per l’eventuale successiva assunzione, che può avvenire sia a tempo determinato che a tempo indeterminato.”

Questa modalità, iniziata lo scorso anno, ha permesso la formazione di 4 liste di idonei per i profili amministrativi e tecnici, a cui gli enti del territorio provinciale hanno attinto effettuando 56 interpelli per l’assunzione di 52 idonei.

Tale esperienza positiva ha portato gli enti del territorio a richiedere un’ulteriore professionalità, e la Provincia di Parma ha risposto avviando questa nuova procedura selettiva per la creazione dell’elenco di idonei per la copertura del profilo di istruttore informatico.

I bandi con i requisiti di accesso e le modalità di partecipazione sono pubblicati sul sito istituzionale della Provincia www.provincia.parma.it (Sezione Amministrazione trasparente – Bandi di Concorso) .

Le domande di ammissione alla selezione vanno presentate esclusivamente in via telematica (occorrono quindi Spid e posta certificata) entro e non oltre il 29 maggio 2023

Sul sito della Provincia sono presenti anche tutte le istruzioni necessarie per la compilazione della domanda, per il pagamento della tassa concorsuale e per le attività telematiche necessarie per poter accedere alla prova scritta.

Il tempo necessario medio per concludere l’iter di iscrizione sulla piattaforma (comprensivo del pagamento della tassa concorsuale) si aggira intorno ai 10 minuti.

In caso di difficoltà, sulla piattaforma, è presente l’help desk collegato direttamente all’Ufficio Concorsi della Provincia di Parma, che risponde direttamente ai candidati e che tramite la piattaforma stessa procede anche a soccorso istruttorio in corso d’opera, fino al termine delle iscrizioni; dopo la scadenza delle iscrizioni, il soccorso istruttorio viene svolto tramite Pec.

Non è necessario inviare richieste tramite altri canali oltre alla piattaforma di iscrizione, che è attiva tutti i giorni H 24, alle risposte provvede l’Ufficio Concorsi in orario d’ufficio.

In caso di urgenza, si può inviare una mail a concorsi@provincia.parma.it, oppure telefonare dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00 al Tel. 0521/931589, 0521/931878 e 0521/931745