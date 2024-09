La Strada del Prosciutto e dei Vini protagonista dell’evento che celebra l’eccellenza della Food Valley

Langhirano si prepara ad accogliere la XXVII edizione del Festival del Prosciutto di Parma, un evento che celebra l’iconica eccellenza del territorio e che si svolgerà quest’anno dal 6 all’8 settembre. La Strada del Prosciutto e dei Vini dei Colli di Parma parteciperà, come di consueto, a questa importante manifestazione, con una serie di iniziative che valorizzeranno i prodotti d’eccellenza che rappresenta. Un’occasione imperdibile per tutti gli amanti della buona tavola, della cultura e delle bellezze del territorio parmense.

Il Festival, organizzato dal Comune di Langhirano con il costante e prezioso contributo della Pro Loco locale, si inserisce in un contesto di promozione e valorizzazione del Prosciutto di Parma, prodotto iconico e simbolo di qualità riconosciuto a livello mondiale. La Strada del Prosciutto, fedele al suo messaggio “Nella terra del Gusto l’esperienza si fa Strada”, sarà presente con un ricco calendario di appuntamenti che non solo metteranno in risalto la qualità e la tradizione gastronomica parmense, ma anche l’arte, la cultura e il paesaggio che caratterizzano il nostro territorio.

Con la partecipazione ad eventi del calibro del Festival del Prosciutto la Strada del Prosciutto intende rinsaldare il suo ruolo di guida d’eccellenza nel valorizzare il ricco patrimonio multisettoriale del territorio. Questi appuntamenti rappresentano un’opportunità per consolidare la sua missione di promotrice delle eccellenze locali, offrendo ai visitatori un’esperienza che va oltre la semplice degustazione, coinvolgendoli in un viaggio autentico e completo alla scoperta delle radici e delle tradizioni che rendono unica la nostra terra.

Il Festival prenderà il via ufficialmente il 6 settembre con la consueta inaugurazione dell’evento, seguita da un weekend ricco di eventi. Tra gli appuntamenti più attesi si segnalano le masterclass di sabato 7 e domenica 8 settembre, dedicate a scoprire i segreti dei migliori prosciutti e dei vini dei Colli di Parma.

Sabato 7 settembre alle 16, l’evento “Prosciutti dal Mondo” offrirà ai partecipanti l’opportunità di degustare prosciutti provenienti da diverse tradizioni: il Prosciutto Croato, il Prosciutto Dalmata e naturalmente il Prosciutto di Parma, accompagnati da una selezione di vini delle aziende vitivinicole associate alla Strada del Prosciutto e dei Vini dei Colli di Parma, tra cui un elegante Rosè e una pregiata Malvasia.

Domenica 8 settembre, due appuntamenti imperdibili con le degustazioni “Verticale” alle 10.30 e alle 16. I partecipanti avranno l’occasione di esplorare le differenti stagionature del Prosciutto di Parma e del Parmigiano Reggiano, in un viaggio sensoriale dal gusto inconfondibile. I sapori intensi e raffinati dei prosciutti e dei formaggi saranno esaltati dall’abbinamento con selezionati vini dei Colli di Parma, offrendo un’esperienza gustativa autentica ed irripetibile.

Questa edizione del Festival rappresenta un’importante vetrina per lanciare, in occasione della masterclass di sabato 7 settembre, la partecipazione della Strada del Prosciutto e dei Vini dei Colli di Parma al Festival del Prosciutto Croato di Tinjan, in programma ad ottobre. Un segnale forte di come la nostra Strada non si limiti a essere una guida gastronomica locale, ma punti a un dialogo internazionale di eccellenza.

Per tutta la durata del Festival, sarà la Cittadella del Vino ad ospitare le degustazioni di vini dei Colli di Parma, abbinati a Prosciutto di Parma e Parmigiano Reggiano di diverse stagionature. Un’occasione per la Strada di coinvolgere i visitatori in un viaggio nelle eccellenze enogastronomiche che rendono il territorio parmense un punto di riferimento a livello internazionale. La Cittadella sarà aperta nella giornata di sabato 7 dalle 17 alle 23 e domenica 8 settembre dalle 16 alle 22.

Il Festival del Prosciutto di Parma non si concluderà l’8 settembre: la festa continuerà anche nel weekend del 13-15 settembre con ulteriori eventi e degustazioni che permetteranno di prolungare l’esperienza nella terra del gusto, tra sapori autentici e tradizioni millenarie.