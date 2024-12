Langhirano, molesta alcune ragazze sul bus: 59enne denunciato

Le ragazze stavano rientrando a casa da Parma a bordo dell’autobus. L’uomo, in due diverse occasioni, si sarebbe seduto accanto a loro e le avrebbe palpeggiate contro la loro volontà. Identificato durante uno specifico servizio svolto dai Carabinieri di Langhirano in abiti borghesi è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica.

I Carabinieri di Langhirano, dopo una articolata e complessa attività d’indagine svolta anche con servizi in abiti civili, sono riusciti ad identificare e denunciare alla Procura della Repubblica di Parma un 59enne straniero domiciliato in provincia, ritenuto allo stato il presunto responsabile del reato di violenza sessuale per due fatti distinti, denunciati dalle vittime, due ragazze residenti in provincia.

Entrambi i fatti sono caratterizzati dalle stesse dinamiche, le ragazze, nei mesi scorsi e in date diverse, stavano rientrando a casa con l’autobus, quando si sono ritrovate strette tra il vetro del mezzo ed un uomo che le molestava.

Poco dopo essere salite, le vittime hanno preso posto a sedere e sono state avvicinate dall’uomo che si è seduto al loro fianco, il quale dopo essersi appoggiato alle vittime costringendole contro la vetrata del mezzo ha iniziato a molestarle strusciando di continuo le sue braccia contro le gambe delle ragazze in modo ripetuto. In un’occasione una delle ragazze, approfittando di un momento favorevole è riuscita ad alzarsi e spostarsi nella parte anteriore vicino all’autista senza però riuscire a raccontare nulla per il forte imbarazzo, quando è scesa dal mezzo per andare a casa, per la paura e la crisi di nervi non riusciva più neanche a camminare.

Questo è l’incubo che hanno vissuto due ragazze sull’autobus con tratta Parma – Langhirano che, paralizzate dalla paura, non sono neanche riuscite a chiedere aiuto.

Le ragazze, traumatizzate e sconvolte dall’accaduto, nonché impaurite di ritrovarsi nei giorni successivi in una situazione analoga, hanno trovato il coraggio di recarsi presso i Carabinieri di Langhirano per sporgere denuncia dove hanno raccontando minuziosamente tutto l’accaduto e fornito una dettagliata descrizione dell’uomo che ha permesso ai Carabinieri di produrre un preciso identikit.

L’attività d’indagine condotta a tutto tondo dai Carabinieri di Langhirano si è conclusa positivamente nei giorni scorsi, i militari, in abiti civili si sono mescolati tra i pendolari a bordo del mezzo sono riusciti ad individuare il presunto molestatore che è stato fermato e compiutamente identificato.

Le successive attività di polizia hanno suffragato la correttezza dell’operazione, entrambe le vittime hanno immediatamente riconosciuto il loro molestatore nel 59enne.

Sulla scorta delle risultanze investigative acquisite, fermo restando il principio di innocenza fino a sentenza definitiva, il 59enne straniero è stato denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria parmigiana per violenza sessuale.

È obbligo rilevare che l’odierno indagato è allo stato, solamente indiziato di delitto, seppur gravemente, e che la sua posizione verrà vagliata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’intero iter processuale e definita solo a seguito dell’eventuale emissione di una sentenza di condanna passata in giudicato, in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma