L’Arcipelago dei suoni: le Percussioni

Nella settima puntata de L’Arcipelago dei Suoni Arturo si ritrova per sbaglio in un luogo molto, molto pericoloso: nei sobborghi abbandonati di una grande città incappa in una gang di feroci guerrieri di strada: le Percussioni. È in pericolo, e dovrà mettere in gioco tutte le sue abilità per evitare di essere colpito dai loro terribili attacchi a suon di timpani, pelli e marimbe! Dovrà anche superare delle difficili prove, e si ritroverà anche ad assistere a uno scontro tra bande in piena regola. Riuscirà a portare la gang delle Percussioni dalla sua parte nella battaglia contro Rugmor? Ma soprattutto, riuscirà a convincere Fratello Timpano e Sorella Marimba che non è un impostore e a conquistare la loro fiducia?

PROGRAMMA

Russel Peck

Lift off per trio di pelli



Jonathan Faralli

Fantastick per 4 tamburi rullanti



Giovanni Sollima

Millenium bug per quartetto di marimba e bongos

I movimento

Johann Sebastian Bach

Da Il clavicembalo ben temperato

Fuga in do minore per trio di marimba e vibrafono

Arrangiamento di Michael Boo

Frank Cogollos

Escombrandrum para escobas per quartetto



Richard Strauss

Also sprach Zarathustra

Incipit per timpani, marimba, vibrafono e grancassa

Arrangiamento di Roger Catino



Wolfgang Amadeus Mozart

Da Il flauto magico

Finale Atto I per glockenspiel, marimba e vibrafono

Arrangiamento di Roger Catino



Trevor Jones

Tema de L’Ultimo dei mohicani

per batteria, marimba, vibrafono, tam-tam e piatto sospeso

Arrangiamento di Roger Catino



Roger Catino

Roger Tablet Sound, tavolo preparato per quattro esecutori

Non perdetevi l’ultima puntata de L’Arcipelago dei Suoni, in cui Arturo, insieme all’Orchestra, sfida il mostro Rugmor.

L’appuntamento con il gran finale è martedì 15 giugno 2021 alle ore ? In Arena Shakespeare.