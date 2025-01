Le tradizioni tessili asiatiche esplorate al Museo d’Arte Cinese di Parma

Il Museo d’Arte Cinese ed Etnografico di Parma sabato 25 gennaio ha avuto il piacere di ospitare l’incontro dal titolo “Abiti d’Asia – Avvolti in un drappo di stoffa”, organizzato in collaborazione con Centro di Cultura Italia – Asia “Guglielmo Scalise” di Milano.

Un evento che ha visto la partecipazione di esperti e appassionati del tema, che hanno esplorato le tradizioni tessili asiatiche attraverso un ricco programma di interventi e riflessioni. L’incontro ha messo in luce il ruolo centrale del tessuto come strumento identitario e comunitario nelle culture asiatiche, dove il drappeggio di un unico telo, come nel caso di sari, kimono e turbanti, diventa simbolo di tradizione, arte e comunicazione culturale. I relatori hanno raccontato la storia e le peculiarità di questi indumenti, come il sari e la sua arte del drappeggio, il kimono con il suo obi, e i turbanti indossati in Asia Meridionale. Le esperte Susanna Marino, Lucia Lapone, Paola Manfredi, Rosella Morelli e Bruno Gentili hanno condiviso il loro sapere, offrendo una panoramica affascinante di questi abiti che raccontano storie di geografie, culture e tradizioni.

Per l’occasione, il Centro di Cultura Italia-Asia ha esposto preziosi tessuti nella Sala Incontri del Museo parmigiano, offrendo ai presenti l’opportunità di ammirare direttamente i capi.

L’incontro ha anche presentato al pubblico le tre pubblicazioni che hanno seguito i convegni sul tessuto asiatico, svoltisi tra il 2019 e il 2023, un’importante opportunità di approfondimento.

Un successo straordinario di pubblico l’appuntamento di sabato scorso, che si aggiunge alle tante proposte culturali proposte dal Museo. A tal proposito si invita la cittadinanza a continuare a scoprire le meraviglie del patrimonio culturale asiatico esposto in questo scrigno prezioso della città emiliana.

“Vorrei ringraziare da parte di tutto il Centro di Cultura Italia-Asia di Milano il Museo d’Arte Cinese ed Etnografico della città di Parma, in particolare la dott.ssa Chiara Allegri e i Missionari Saveriani, – ha affermato Susanna Marino, presidente del Centro di Cultura Italia-Asia, docente di lingua e cultura giapponese e yamatologa – per aver ospitato il nostro incontro dal titolo ‘Abiti d’Asia. Avvolti in un drappo di stoffa’. Il pubblico convenuto si è mostrato attento, curioso e interessato non solo alle presentazioni su vari aspetti e capi di abbigliamento del grande continente asiatico, ma ha altresì apprezzato l’esposizione di alcuni manufatti che abbiamo esposto per meglio narrare alcune tipicità vestimentarie. E’ stato un momento di scambio prezioso per noi e, speriamo, anche per i presenti.”

“E’ stato un grande onore ospitare questa esposizione – ha aggiunto Chiara Allegri, direttrice del Museo d’Arte Cinese ed Etnografico -, che non solo rafforza le nostre relazioni scientifiche con istituzioni internazionali, ma testimonia anche l’importanza di promuovere la cultura attraverso il museo. Il nostro impegno è sempre stato quello di rendere accessibile e comprensibile al pubblico il patrimonio culturale, affinché possa apprezzarlo e comprenderlo in profondità. Eventi come questo sono fondamentali per consolidare il nostro ruolo nel panorama culturale globale e per avvicinare il pubblico a una cultura tanto ricca quanto affascinante.”

Fino al 15 febbraio sarà possibile visitare la mostra “Wandern: tracce di suggestioni, impressioni di paesaggi” dell’artista Kerol Montagna, curata dalla direttrice del Museo Chiara Allegri.